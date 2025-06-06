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Тренер Канады: Как американцу, мне не понравился эпизод между Трампом и Зеленским

Национальная сборная Украины
Обновлено

Джесси Марш поддержтвает Украину

Тренер Канады: Как американцу, мне не понравился эпизод между Трампом и Зеленским

фото из свободных источников

Новина українською

Американский тренер сборной Канады Джесси Марш перед контрольным матчем против сборной Украины поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором.

"Как американцу, мне не понравился эпизод между Трампом и Зеленским. Мне кажется, мы показали недостаток уважения к президенту и Украине в целом. Меня волнует, что есть это проявление недостатка уважения.

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Мы не можем понять, через что сейчас проходят украинцы, их игроки, тренер и федерация, но мы хотя бы можем показать свою поддержку. Канада поддерживает Украину", – сказал Марш.

Напомним, что матч Канада – Украина пройдет в субботу, 7 июня, и начнется в 22:30.

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Источник:
Times Colonist
Опубликовал: Михаил Черныш

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