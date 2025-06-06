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Вспомните стартовый состав сборной Украины против Канады в спарринге 2010 года? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Sergei Chuzavkov
7 июня сборная Украины проведет первый матч на товарищеском турнире Canadian Shield. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Канады, против которой мы уже однажды играли.
Почти 15 лет назад, осенью 2010-го, "сине-желтые" в рамках подготовки к Евро-2012 дома встречались с канадцами. Тот матч стал юбилейным, сотым, для Андрея Шевченко в футболке нашей сборной. Тогда украинцы сыграли вничью 2:2, проигрывая после первого тайма 0:2.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить стартовый состав сборной Украины против канадцев в том пока единственном матче между этими командами. Будет указана позиция футболиста, и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только один раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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