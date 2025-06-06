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Канада – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Sergei Chuzavkov
UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Канады и Украины.
Команды встречались в октябре 2010-го. Матч, состоявшийся на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, тоже носил товарищеский характер и завершился вничью 2:2. Как закончится второй поединок между Канадой и Украиной в их истории? Каким исполнителям доверится Ребров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 июня – в 22:25 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
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