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Эксперт: Не думаю, что на турнире в Канаде Ребров будет проводить какие-то тактические эксперименты
А вы как думаете?
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Бывший полузащитник
"Убежден, что прежде всего для украинской сборной соревнования в Торонто будут иметь информационное значение. Наставник Сергей Ребров захочет иметь полное представление о потенциале новичков главной команды страны и о исполнителях, которые были вызваны второй раз. Вот почему именно они будут проходить проверку боем.
Не думаю, что наши ребята, в конце концов, как и соперники постараются прыгнуть выше головы. Тем не менее, турнир более выставочный и не следует ожидать ожесточенной борьбы на каждом участке поля. К тому же, у большинства участников позади тяжелый сезон.
Склоняюсь к тому, что участники будут стараться минимизировать количество ошибок. Это также игровая практика, изюминка лишь в том, что соперники придерживаются разных стилей.
Я не думаю, что Ребров будет проводить какие-то тактические эксперименты, на вооружении будет обычная схема 4-1-4-1. Важно, совершенствовать те наработки, которых придерживается сборная под руководством Реброва.
Я буду осторожен в прогнозах: наши могут победить, но если и не займут первое место, то это не критично. Ведь только идет подготовка к осеннему отбору на мировой чемпионат", - сказал Шелаев.
Напомним, что 7 июня сборная Украины сыграет с Канадой, а 10-го – с Новой Зеландией.
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