Ребров: На турнире в Канаде мы хотим посмотреть молодых игроков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Канаде.

"После того, когда сезон в Украине закончился, как и в Европе, некоторые игроки получили травмы, поэтому мы были вынуждены искать новых игроков, в частности молодых.

Как вы знаете, на последнем Евро у сборной Украины был один из самых молодых составов. И даже сейчас мы приглашаем больше молодых игроков.