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Ребров: На турнире в Канаде мы хотим посмотреть молодых игроков
Тренер сборной Украины поделился общими ожиданиями от турнира в Канаде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер
"После того, когда сезон в Украине закончился, как и в Европе, некоторые игроки получили травмы, поэтому мы были вынуждены искать новых игроков, в частности молодых.
Как вы знаете, на последнем Евро у сборной Украины был один из самых молодых составов. И даже сейчас мы приглашаем больше молодых игроков.
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На этом турнире мы хотим посмотреть своих молодых игроков. Есть много футболистов из УПЛ, которые действительно заслуживают вызова в национальную команду.
И как я сказал, у нас две игры. Никто не играет 180 минут. Мы дадим шанс каждому игроку. Как я сказал, эти матчи – это подготовка к очень важному началу квалификации на ЧМ", - сказал Ребров.
Напомним, что в рамках турнира 7 июня сборная Украины сыграет с Канадой, а 10-го – с Новой Зеландией.
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