Ребров: Если бы это была официальная игра, то Ярмоленко бы 100% вызвали

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Канады, который состоится в субботу, 7 июня.

"По форварду - мы рассчитывали на Даниила Сикана. Посольство не сделало паспорт. К сожалению, у нас не было возможности сделать документы для еще одного нападающего. У нас есть игроки, которые способны сыграть на этой позиции. Что касается заявки в целом, то да, несколько футболистов обратилось ко мне с просьбой их не вызвать. Есть повреждения, нужно время на восстановление. Это Миколенко и Довбик, они провели тяжелый сезон, я им разрешил. Им важно залечить свои травмы.

"Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея. Он провел хороший сезон. Ему 36 лет. И это товарищеский турнир. Если бы была официальная игра, то его бы вызвали 100% в сборную. Будем смотреть на следующие матчи. Я дал ему отдохнуть, как Буяльскому. Те, кого мы вызывали впервые – заслуживают этого вызова. Важно не только показывать игру в коллективах, а закрепиться в главной команде и показывать такую ​​же игру, как в УПЛ".

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"Эксперименты? Мы должны использовать этот турнир для подготовки к важным матчам отбора. Все приехали, все готовятся. Очень хорошее настроение у ребят, хотят показать себя. Сейчас никто не сыграет 180 минут. Все футболисты получают практику по 90 минут".

"Если играть сейчас официальные матчи, то много травм, усталость, тяжелая логистика. Лучше начинать позже. Наши гранды уже будут играть квалификацию, надеюсь, кто-то уже отбор пройдет. Начнутся чемпионаты. Поэтому так будет лучше".

"Почему Твердохлеб и Чачуа не получили вызов в сборную, чего им не хватило? Им нужно показывать стабильно высокий уровень игры. Это очень важно. Нет критериев, что мне кто-то нравится, а кто-то нет. К сожалению, мы не можем использовать футболистов U-21. Мы желаем им успехов. Важно, чтобы наша молодежка выступала основным составом. Но у нас есть надежда на этих исполнителей. Многие игроки будут готовы выступать за основную команду в следующем сезоне".