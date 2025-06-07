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Зинченко: Хотел бы поблагодарить Канаду за помощь, которую мы получили и получаем в эти трудные дни

Национальная сборная Украины

Диаспора и канадское правительство – надежное плечо Украины

Зинченко: Хотел бы поблагодарить Канаду за помощь, которую мы получили и получаем в эти трудные дни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко посетил пресс-конференцию сборной накануне спарринга с "красными".

"Конечно, мы разбирали сборную Канады. Знаем, что там много качественных игроков, которые играют в Европе. Хорошая физическая команда, которая использует контратаки, хорошо бежит впереди. Мы успели посмотреть, проанализировать, а о Новой Зеландии будем говорить уже после игры с Канадой".

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"Очень приятно находиться здесь. Хотел бы поблагодарить всю Канаду, людей, которые помогали и помогают украинцам. Здесь очень большая украинская диаспора, не знаю, с каких лет – не хочу ошибиться. Хотел бы от себя и от сборной поблагодарить за помощь, которую мы получили и получаем в эти трудные дни. Поэтому здесь находиться – это одно удовольствие. И то, как Канада нас приняла… Поучаствовать в таком турнире для нас честь”, – отметил футболист.

Напомним, что в октябре 2010 года команды сыграли вничью в единственном очном поединке в Киеве (2:2).

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Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
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