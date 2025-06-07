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Канада – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матчу
Канада – Украина. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Этот поединок между сборными Джесси Марша и Сергея Реброва будет носить прежде всего имиджевый характер в контексте современных реалий. А также возможностью для экспериментов с составом и проверки резервистов в деле. Как уже стало понятно, первым соперником "сине-желтых" в рамках путешествия в Северную Америку станут канадцы. Обе команды в последний раз выходили на поле в марте, и обе – в рамках Лиги наций. Только "красные" в своей селекции КОНКАКАФ, а мы – в европейской версии турнира.
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Контрольный поединок начнется в 22:30 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканалах Megogo Футбол 1, Megogo Спорт.
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Контрольный матч
07.06.2025. Канада, Торонто. "БМО Филд"
Канада 22:30 Украина
Видеотрансляция – Megogo Футбол 1, Megogo Спорт
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