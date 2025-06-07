Национальная сборная Украины
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Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
Без сюрпризов от Сергея Реброва?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет в Торонто матч против Канады в рамках Canadian Shield. УАФ опубликовала заявку "сине-желтых" на этот поединок.
- Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык.
- Защитники: 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 18. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Пихаленок, 21. Микола Михайленко, 25. Егор Назарина.
- Нападающий: 9. Роман Яремчук.
В список вошли все 24 футболиста, которые приехали в состав национальной сборной в Канаду. Хотя Сергей Ребров вызвал на этот сбор 26 игроков, однако об отсутствии Владислава Дубинчака и Александра Назаренко было известно заранее.
Матч между Канадой и Украиной начнется сегодня в 22:30 по Киеву.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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