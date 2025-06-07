Тренер сборной Канады: Меня всегда поражала организованность и дисциплина сборной Украины

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш на предматчевой пресс-конференции поделился собственными мыслями о национальной команде Украины.

"Украина демонстрирует определенную гибкость в своей игре – как в построении защиты, так и в тактических идеях с мячом. У них очень организованная команда, тактически очень умная. Сергей Ребров вспоминал о молодых игроках, и я с уважением отношусь к тому, что он дает шанс молодым игрокам с внутреннего чемпионата.

Есть определенная неопределенность по отношению к некоторым игрокам – как они впишутся в общую систему, которую он построил. Но меня всегда поражала организованность и дисциплина сборной. У них хорошие игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, они хорошо защищаются. Они физически очень сильны, не дают сопернику легкой жизни.

Мы понимаем, что нас ждет серьезное испытание. И откровенно говоря, я очень жду оба этих матча. Мне нравится ставить нашу команду в сложные условия и смотреть, как игроки реагируют, как справляются с разными соперниками и стилями игры. Это помогает нам развивать интеллект и опыт в своей игре. Это два разных матча, но оба – с очень сильными соперниками”, – сказал Марш.