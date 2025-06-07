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"Для меня это немного странно, но это его ответственность": Вирт – о формировании состава на турне в Канаде
Не хватает атакующих футболистов
Фото: НК Верес
Юрий Вирт поделился своим мнением по поводу товарищеского турне Украины в Канаде.
"Это подготовка к отборочным матчам чемпионата мира. Хочется видеть положительный результат, подкрепленный качественной игрой. Думаю, все футболисты будут максимально мотивированы – они представляют, прославляют Украину. Верю в полную самоотдачу и положительный результат.
Есть игроки, которые не были вызваны, потому что будут представлять Украину на молодежном Евро U-21. Те, кого вызвали, получат игровое время. Будет и эксперимент, и формирование основания. Принципы Реброва уже ясны, поэтому, думаю, будут ротации. Есть две игры – именно в этом направлении, скорее всего, и будут двигаться”.
"Можно было бы вызвать еще одного нападающего. Меня это немного удивило – в чемпионате Украины достаточно атакующих футболистов. Но Сергею Реброву виднее. Он анализирует, видит состояние игроков и принимает решение. Для меня это немного странно, но это его ответственность – за состав, игру и результат.
Один тренируется, один вратарь играет первый матч, третий – второй (смеется). А если серьезно, то три вратаря – это обязательно. Не дай Бог травма, а времени между матчами мало. Возможно, даже будет разделение игрового времени: кто сыграет тайм, кто 70 минут. Думаю, все трое получат возможность проявить себя", – считает специалист.
Юрий Николаевич сыграл в составе "желто-синих" 2 встречи.
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