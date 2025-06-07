"Для меня это немного странно, но это его ответственность": Вирт – о формировании состава на турне в Канаде

Юрий Вирт поделился своим мнением по поводу товарищеского турне Украины в Канаде.

"Это подготовка к отборочным матчам чемпионата мира. Хочется видеть положительный результат, подкрепленный качественной игрой. Думаю, все футболисты будут максимально мотивированы – они представляют, прославляют Украину. Верю в полную самоотдачу и положительный результат.

Есть игроки, которые не были вызваны, потому что будут представлять Украину на молодежном Евро U-21. Те, кого вызвали, получат игровое время. Будет и эксперимент, и формирование основания. Принципы Реброва уже ясны, поэтому, думаю, будут ротации. Есть две игры – именно в этом направлении, скорее всего, и будут двигаться”.