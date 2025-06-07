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Вирт – об уровне соперников Украины: Я не помню, когда мы кого-то "переезжали"

Национальная сборная Украины

Тренер считает, что не стоит недооценивать оппонентов

Вирт – об уровне соперников Украины: Я не помню, когда мы кого-то "переезжали"

Фото: НК Верес

Новина українською

Юрий Вирт прокомментировал ближайшие спарринги сборной.

[Должна ли Украина "переезжать" соперников] "А что значит "переезжать"? Я не помню, когда мы кого-то так "переезжали". И нам противостоят не топ-команды, но и не аутсайдеры. Сейчас каждая сборная играет на результат, бьется. Легких матчей точно не будет. Тем более, у нас есть определенные кадровые проблемы. Впереди тяжелые матчи.

Очень сложно прогнозировать. Как болельщик сборной Украины верю, что мы сможем победить. Надеюсь, игроки это прекрасно понимают, и каждый из них выложится на максимум. Верю в победу Украины”.

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"Не знаю точно, сколько вмещает стадион, но уверен – как минимум половина будет болеть именно за Украину. Это одна из крупнейших украинских диаспор в мире. Поддержка будет мощной. И футболисты должны это чувствовать, иметь дополнительную мотивацию.

Они отлично понимают, в какой стране мы сейчас живем, за что играем. И те, кто придет на стадион, и зрители по телевизору – все ждут положительных эмоций. И команда должна их подарить”, – считает специалист.

Матч с Канадой начнется в 22:30.

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Национальная сборная Украины Юрий Вирт
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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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