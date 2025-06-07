Вирт – об уровне соперников Украины: Я не помню, когда мы кого-то "переезжали"

Юрий Вирт прокомментировал ближайшие спарринги сборной.

[Должна ли Украина "переезжать" соперников] "А что значит "переезжать"? Я не помню, когда мы кого-то так "переезжали". И нам противостоят не топ-команды, но и не аутсайдеры. Сейчас каждая сборная играет на результат, бьется. Легких матчей точно не будет. Тем более, у нас есть определенные кадровые проблемы. Впереди тяжелые матчи.

Очень сложно прогнозировать. Как болельщик сборной Украины верю, что мы сможем победить. Надеюсь, игроки это прекрасно понимают, и каждый из них выложится на максимум. Верю в победу Украины”.