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Новая Зеландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Новая Зеландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Новой Зеландии и Украины.

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Команды ни разу не встречались, соответственно, матч на Canadian Shield станет первым в истории их противостояний. Какой стартовый состав выпустит Ребров? Какую пищу для размышлений принес главному тренеру поединок против Канады? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 июня – в 23:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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