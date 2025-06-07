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Новая Зеландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Новой Зеландии и Украины.
Команды ни разу не встречались, соответственно, матч на Canadian Shield станет первым в истории их противостояний. Какой стартовый состав выпустит Ребров? Какую пищу для размышлений принес главному тренеру поединок против Канады? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 июня – в 23:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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