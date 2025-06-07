Новая Зеландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Новой Зеландии и Украины.

Команды ни разу не встречались, соответственно, матч на Canadian Shield станет первым в истории их противостояний. Какой стартовый состав выпустит Ребров? Какую пищу для размышлений принес главному тренеру поединок против Канады? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 июня – в 23:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев