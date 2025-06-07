Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Путаница. В УАФ назвали точное время начала матча Новая Зеландия - Украина
Придется не спать
Getty Images/Global Images Ukraine
Уточнено время начала второго матча сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield против Новой Зеландии. Он начнется не в 23:00 10 июня, как ранее сообщали в УАФ.
На самом деле игра запланирована на 00:00 с 10 на 11 июня. Эту информацию уточнил пресс-атташе УАФ.
Читайте такжеПоездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Украины сыграет первый матч турнира против Канады. Старт - в 22:30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sportnews.24tv.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Нападающему Полесья выбило окна в доме из-за атаки россиян: он попросил агента искать ему новый клуб
- Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000