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Путаница. В УАФ назвали точное время начала матча Новая Зеландия - Украина

Национальная сборная Украины

Придется не спать

Путаница. В УАФ назвали точное время начала матча Новая Зеландия - Украина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уточнено время начала второго матча сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield против Новой Зеландии. Он начнется не в 23:00 10 июня, как ранее сообщали в УАФ.

На самом деле игра запланирована на 00:00 с 10 на 11 июня. Эту информацию уточнил пресс-атташе УАФ.

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Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Украины сыграет первый матч турнира против Канады. Старт - в 22:30.

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Источник:
sportnews.24tv.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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