Путаница. В УАФ назвали точное время начала матча Новая Зеландия - Украина

Уточнено время начала второго матча сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield против Новой Зеландии. Он начнется не в 23:00 10 июня, как ранее сообщали в УАФ.

На самом деле игра запланирована на 00:00 с 10 на 11 июня. Эту информацию уточнил пресс-атташе УАФ.

Напомним, сегодня, 7 июня, сборная Украины сыграет первый матч турнира против Канады. Старт - в 22:30.