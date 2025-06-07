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"В целом никаких ожиданий. Просто в Канаде поиграют в футбол": главный тренер Эпицентра - о предстоящих матчах сборной Украины

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"В целом никаких ожиданий. Просто в Канаде поиграют в футбол": главный тренер Эпицентра - о предстоящих матчах сборной Украины

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

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Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, что нас может ждать в ближайших матчах сборной Украины на Canadian Shield 2025.

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от матчей сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией на Canadian Shield 2025?

– В общем, никаких ожиданий. Просто в Канаде поиграют в футбол. Немного с ответственностью. Понятно, что это товарищеские игры. Может, тренеры какие-то тактические моменты могут отработать.

– Можно ли спрогнозировать, какие будут результаты?

– Я надеюсь, что выиграют. Хотя Новая Зеландия и Канада – непростые соперники. Мы всегда хотим, чтобы сборная выигрывала. Это товарищеские игры. Они всегда дают пищу для размышлений и различных экспериментов. В официальных матчах совсем другой уровень ответственности. Это все другое.

– Но такие футболисты, как Зинченко, который мало играл в сезоне, могут выложиться на полную?

– Кто мало играл. Зинченко. Тот же Яремчук. Хотя Роман – молодец, в конце сезона забивал. Кто еще не наелся, конечно. И молодежь! Те же Бондаренко, Мартынюк. Эти ребята могут дебютировать за сборную, а это память на всю жизнь.

– Эти ребята будут бегать максимально на поле?

– Все будут бегать. Просто не будет опасений за результат и такой ответственности.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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