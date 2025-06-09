Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая Зеландия – Украина, молодежка на ЕВРО, отбор на ЧМ и старт КЧМ. Расписание футбола на 9 – 15 июня
График топ-матчей
FIFA
Вторая неделя июня порадует нас солидной порцией футбола. Во-первых, все еще идет квалификация на Мундиаль. Во-вторых, Украина проведет свой второй товарищеский матч на Canadian Shield. Думаете, все? А как же молодежная сборная на ЕВРО U-21 и открытие клубного чемпионата мира? Давайте отметим в календаре все самое интересное.
Понедельник, 9 июня
Неделя начнется с матчей квалификации на чемпионат мира-2026. Боевым обещает быть поединок между Бельгией и Уэльсом. Также интересно, соберется ли Италия на Молдову после позора с Норвегией.
- 17:00. Казахстан – Северная Македония. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Бельгия – Уэльс. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Эстония – Норвегия. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Италия – Молдова. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Фарерские острова – Гибралтар. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Хорватия – Чехия. Отбор на ЧМ. Megogo
Вторник, 10 июня
Среди квалификационных игр во вторник затесался спарринг с участием топ-сборной, а именно Англии.
- 21:45. Латвия – Албания. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Нидерланды – Мальта. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Румыния – Кипр. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Сан-Марино – Австрия. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Сербия – Андорра. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Финляндия – Польша. Отбор на ЧМ. Megogo
- 21:45. Англия – Сенегал. Товарищеский матч. Megogo
- 23:00. Боливия – Чили. Отбор на ЧМ. Megogo
Среда, 11 июня
Давайте внимательно, потому что на пять минут раньше – и Украина бы начала свой товарищеский матч в Канаде против Новой Зеландии во вторник, а не в среду. Действительно, интересующий нас поединок состоится четко в ночь. Если не заснете после спарринга "сине-желтых", то включайте южноамериканский отбор.
- 00:00. Новая Зеландия – Украина. Товарищеский матч. Megogo
- 02:00. Уругвай – Венесуэла. Отбор на ЧМ. Megogo
- 03:00. Аргентина – Колумбия. Отбор на ЧМ. Megogo
- 03:45. Бразилия – Парагвай. Отбор на ЧМ. Megogo
- 04:30. Перу – Эквадор. Отбор на ЧМ. Megogo
Четверг, 12 июня
Финальный турнир чемпионата Европы-2025 среди молодежных команд до 21 года пройдет с 11 по 28 июня в Словакии. В соревновании примут участие 16 команд, среди которых и сборная Украины. На групповом этапе оппонентами "сине-желтых" будут Финляндия, Нидерланды и Дания. Матчи с участием подопечных Мельгосы в квартете состоятся 12, 15 и 18 июня.
- 19:00. Украина U-21 – Дания U-21. ЕВРО U-21. Megogo
Пятница, 13 июня
Отдыхаем.
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Суббота, 14 июня
И здесь тоже.
Воскресенье, 15 июня
Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В турнире сыграют 32 команды. В первый день увидим Месси и Суареса, мюнхенскую "Баварию", а также победителя ЛЧ против грозных "матрасников".
- 03:00. "Аль Ахли" – "Интер Майами". Клубный чемпионат мира. Суспільне Спорт
- 19:00. Финляндия U-21 – Украина U-21. ЕВРО U-21. Megogo
- 19:00. "Бавария" – "Окленд Сити". Клубный чемпионат мира. Суспільне Спорт
- 22:00. "ПСЖ" – "Атлетико". Клубный чемпионат мира. Суспільне Спорт
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