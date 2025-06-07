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УАФ рассказала регламент Canadian Shield, на котором сыграет сборная Украины

Национальная сборная Украины

Почти плей-офф официального турнира

УАФ рассказала регламент Canadian Shield, на котором сыграет сборная Украины

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УАФ рассказала регламент Canadian Shield, на котором сыграет сборная Украины.

Все поединки будут играться до определения победителя. Если после 90-та минут в матче зафиксирована ничья - команды сразу будут пробивать пенальти.

Также ассоциация рассказала о начислении баллов в турнирную таблицу.

"По регламенту за победу будут начисляться три очка, за победу в серии послематчевых пенальти - два и за поражение в серии послематчевых пенальти - одно", - сообщила УАФ.

Напомним, что 7 июня Украина сыграет с хозяйкой турнира - сборной Канады. Матч состоится в 22:30 по киевскому времени.

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11 июня в 00:00 Украина встретится на этом же турнире с Новой Зеландией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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