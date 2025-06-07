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Будет серия пенальти? Бывший игрок сборной Украины рассказал, чего ожидает от матча с Канадой

Национальная сборная Украины

Игра уже совсем скоро

Будет серия пенальти? Бывший игрок сборной Украины рассказал, чего ожидает от матча с Канадой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от поединка товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.

"Я считаю, что в каждом матче, даже товарищеском, важен результат. А в противостоянии сборных - тем более. Ведь речь идет об имидже страны на международной арене. Вот почему настрой будет соответствующим у всех участников турнира в Торонто.

Думаю, что сегодня в старте у украинцев выйдут игроки, которые составляют костяк сборной. Все же, это один из этапов подготовки к отбору на чемпионат мира. Скорее всего, новички сборной и футболисты, вызванные во второй раз, появятся на поле после перерыва.

И хотя у большинства игроков позади изнурительный сезон, убежден, что наш тренерский штаб позаботился, чтобы они восстановились и были в надлежащем тонусе.

Склоняюсь к тому, что основное время завершится и согласно регламенту турнира, победитель определится в серии послематчевых пенальти", - сказал Микитин.

Игра Канада - Украина состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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