Будет серия пенальти? Бывший игрок сборной Украины рассказал, чего ожидает от матча с Канадой

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от поединка товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.

"Я считаю, что в каждом матче, даже товарищеском, важен результат. А в противостоянии сборных - тем более. Ведь речь идет об имидже страны на международной арене. Вот почему настрой будет соответствующим у всех участников турнира в Торонто.

Думаю, что сегодня в старте у украинцев выйдут игроки, которые составляют костяк сборной. Все же, это один из этапов подготовки к отбору на чемпионат мира. Скорее всего, новички сборной и футболисты, вызванные во второй раз, появятся на поле после перерыва.

И хотя у большинства игроков позади изнурительный сезон, убежден, что наш тренерский штаб позаботился, чтобы они восстановились и были в надлежащем тонусе.

Склоняюсь к тому, что основное время завершится и согласно регламенту турнира, победитель определится в серии послематчевых пенальти", - сказал Микитин.