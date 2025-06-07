Бондарь, Шапаренко и Трубин выйдут в стартовом составе Украины на матч против Канады

Сборные Канады и Украины встретятся в рамках первого тура товарищеского турнира Canadian Shield. Главный тренер “сине-желтых” Сергей Ребров выбрал стартовый состав на это поединок.

Трубин – Тымчик, Забарный, Бондарь, Матвиенко – Шапаренко, Калюжный, Зинченко – Цыганков, Яремчук, Судаков

Для Анатолия Трубина это будет первый матч за сборную Украины в этом году. Валерий Бондарь сыграет в футболке национальной команды впервые с 7 июня 2024 года - тогда он провел все 90 минут в поединке против Польши.

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Поединок стартует в 22:30 по киевскому времени. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.