Несмотря на то, что товарищеский. Украинский тренер прогнозирует минимум рисков и невысокие скорости в матче Канады и Украины

Украинский тренер и футбольный эксперт Богдан Блавацкий дал свой прогноз на матч товарищеского турнира между сборными Канады и Украины.

"Несмотря на отсутствие нескольких лидеров, у сборной Украины вполне боеспособный состав. Важно, что нет звеньев, которые вызывали бы беспокойство. А оппонент на старте достался конкурентоспособный, имеющий своих представителей в известных клубах.

Думаю, что сегодня никто особо не будет рисковать, соперничество будет идти на встречных курсах, хотя и на невысоких скоростях.

Как по мне, основное время завершится вничью, а в серии послематчевых пенальти согласно регламенту точнее будут украинцы", - сказал Блавацкий.