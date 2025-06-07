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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Несмотря на то, что товарищеский. Украинский тренер прогнозирует минимум рисков и невысокие скорости в матче Канады и Украины

Национальная сборная Украины

Будет равный поединок?

Несмотря на то, что товарищеский. Украинский тренер прогнозирует минимум рисков и невысокие скорости в матче Канады и Украины

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Богдан Блавацкий дал свой прогноз на матч товарищеского турнира между сборными Канады и Украины.

"Несмотря на отсутствие нескольких лидеров, у сборной Украины вполне боеспособный состав. Важно, что нет звеньев, которые вызывали бы беспокойство. А оппонент на старте достался конкурентоспособный, имеющий своих представителей в известных клубах.

Думаю, что сегодня никто особо не будет рисковать, соперничество будет идти на встречных курсах, хотя и на невысоких скоростях.

Как по мне, основное время завершится вничью, а в серии послематчевых пенальти согласно регламенту точнее будут украинцы", - сказал Блавацкий.

Игра Канада - Украина состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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