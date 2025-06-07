Национальная сборная Украины
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Трубин пытался спасти. Украина пропустила от сборной Канады быстрый гол. ВИДЕО
И такое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина пропускает уже на 5-й минуте спарринга в рамках Canadian Shield.
Бьюкенен продрался мимо Матвиенко на правом фланге, обошел Калюжного, мягко набросил на линию вратарской, где головой сыграл Дэвид - Трубин парировал его удар, но с добиванием не справился.
Видео гола:
Перший пропущений гол збірної України.— Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/pwfXEMYqfP
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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alex 66 (Кременчук)
08.06.2025 в 00:06
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