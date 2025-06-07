Трубин пытался спасти. Украина пропустила от сборной Канады быстрый гол. ВИДЕО

Украина пропускает уже на 5-й минуте спарринга в рамках Canadian Shield.

Бьюкенен продрался мимо Матвиенко на правом фланге, обошел Калюжного, мягко набросил на линию вратарской, где головой сыграл Дэвид - Трубин парировал его удар, но с добиванием не справился.

Видео гола:

Перший пропущений гол збірної України.



Відео: Megogo pic.twitter.com/pwfXEMYqfP — Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025

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