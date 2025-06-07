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Трубин пытался спасти. Украина пропустила от сборной Канады быстрый гол

Национальная сборная Украины

И такое случается

Трубин пытался спасти. Украина пропустила от сборной Канады быстрый гол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина пропускает уже на 5-й минуте спарринга в рамках Canadian Shield.

Бьюкенен продрался мимо Матвиенко на правом фланге, обошел Калюжного, мягко набросил на линию вратарской, где головой сыграл Дэвид - Трубин парировал его удар, но с добиванием не справился.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2025 в 23:04
Нє, ну норм..2:0 збірній Канади по хоккею...)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2025 в 23:04
Нє, ну норм..2:0 збірній Канади по хоккею...)))
Ответить
1
0

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