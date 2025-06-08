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Национальная сборная Украины

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Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?

Национальная сборная Украины

Ни имиджа, ни экспериментов

Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Подробный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Товарищеский турнир Canadian Shield

Первый тур

Суббота, 7 июня

Канада, Торонто. "БМО Филд"

Канада - Украина 4:2

Голы: Джонатан Дэвид 4,24, Промис Дэвид 31, Бьюкенен 82 - Забарный 89, Зинченко 90+2

Украина: Трубин (Ризник 66) - Тимчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко (Гуцуляк 66) - Зинченко, Калюжный (Кабаев 89), Шапаренко (Пихаленок 58) - Цыганков (Зубков 66), Яремчук (Михайленко 66), Судаков.

Запасные: Лунин, Ризник, Мартынюк, Михайличенко, Таловеров, Гуцуляк, Кабаев, Чеберко, Бондаренко, Пихаленок, Зубков, Михайленко, Назарина.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Канада: Крепо - Бассонг (Адекугбе 86), Корнелиус (Найт-Лебель 64), Де Фужероль, Сигур (Лар'и 64) - Бьюкенен, Эуштакиу, Салиба, Шаффельбург (Нельсон 64) - Дж. Дэвид (Ларин 79), П. Дэвид (Джеббисон 46).

Запасные: Сент-Клер, Гавран, Адекугбе, Найт-Лебель, Вотерман, Коне, Лар'и, Джеббисон, Олувасеи, Ахмед, Осорио, Ларин, Нельсон.

Главный тренер: Джесси Марш.

Предупреждения: Нельсон 69.

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Комментарии
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andromed
08.06.2025 в 00:45
Так держать, Еплов Проиграть стране у которой футбол на пятом десятке по популярности
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Комментарии 10
andromed
08.06.2025 в 00:45
Так держать, Еплов Проиграть стране у которой футбол на пятом десятке по популярности
Ответить
1
0
Andrumas (Düsseldorf)
08.06.2025 в 00:45
Пока этот недоумок в тренерах, других результатов ждать глупо! Шапаренко это полный зашквар и каждый раз в основе!.. он спит с ребровым или за какие заслуги?!..
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0
0
andromed
08.06.2025 в 00:44
Отправить рахитов в окопы в Сумскую область
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.06.2025 в 00:40
От навіщо ці ввічливі канадці дозволили цей жест гостинності наприкінці? Зараз Сірожа Станіславович буде доводити, що "зовсім трохи чогось не вистачило, ви ж бачили, якби ми ще один гол забили, то рахунок став би слизьким бла-бла-бла..."
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0
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vlotko (Броди)
08.06.2025 в 00:38
Основна проблема нашої збірної - це відсутність швидкості, наші тихоходи. Сучасний футбол любить швидкість.
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avatar
OlekSH
08.06.2025 в 00:37
Я гадав що Румунією і Бельгією то вже дно... але тут Канада під'їхала....
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 00:37
Интересно, с какой целью сборная летела так далеко чтобы обкакаться? Это можно было и поближе сделать.)
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Зритель (Харьков)
08.06.2025 в 00:35
Після жеребкування відбору на ЧМ вважав, що шансів зайняти в групі якесь місце, крім другого, практично нема. Тепер бачу, що шанси величезні!
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dalexx (Украина)
08.06.2025 в 00:34
Це рівень керівництва шевченка та рєброва! Обох гнати нах вже сьогодні!
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Матч Футболович
08.06.2025 в 00:33
это сборная Украины по футболу, детка. ты должен мучаться от каждого просмотра этой ср@ни
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