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Canadian Shield. Канада - Украина 4:2. Что это было..?
Ни имиджа, ни экспериментов
Getty Images/Global Images Ukraine
Подробный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Товарищеский турнир Canadian Shield
Первый тур
Суббота, 7 июня
Канада, Торонто. "БМО Филд"
Канада - Украина 4:2
Голы: Джонатан Дэвид 4,24, Промис Дэвид 31, Бьюкенен 82 - Забарный 89, Зинченко 90+2
Украина: Трубин (Ризник 66) - Тимчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко (Гуцуляк 66) - Зинченко, Калюжный (Кабаев 89), Шапаренко (Пихаленок 58) - Цыганков (Зубков 66), Яремчук (Михайленко 66), Судаков.
Запасные: Лунин, Ризник, Мартынюк, Михайличенко, Таловеров, Гуцуляк, Кабаев, Чеберко, Бондаренко, Пихаленок, Зубков, Михайленко, Назарина.
Главный тренер: Сергей Ребров.
Канада: Крепо - Бассонг (Адекугбе 86), Корнелиус (Найт-Лебель 64), Де Фужероль, Сигур (Лар'и 64) - Бьюкенен, Эуштакиу, Салиба, Шаффельбург (Нельсон 64) - Дж. Дэвид (Ларин 79), П. Дэвид (Джеббисон 46).
Запасные: Сент-Клер, Гавран, Адекугбе, Найт-Лебель, Вотерман, Коне, Лар'и, Джеббисон, Олувасеи, Ахмед, Осорио, Ларин, Нельсон.
Главный тренер: Джесси Марш.
Предупреждения: Нельсон 69.
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