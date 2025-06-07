Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке.

Николай Матвиенко надел повязку с шевронами боевых бригад Вооруженных сил Украины и основных сил сектора безопасности и обороны.

"Эта повязка - знак благодарности всем, кто борется за нашу свободу.

Это - чествование героев, благодаря которым мы можем выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны", - написала УАФ.