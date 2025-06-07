  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке

Национальная сборная Украины

С глубоким смыслом

Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке.

Николай Матвиенко надел повязку с шевронами боевых бригад Вооруженных сил Украины и основных сил сектора безопасности и обороны.

"Эта повязка - знак благодарности всем, кто борется за нашу свободу.

Это - чествование героев, благодаря которым мы можем выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны", - написала УАФ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между Канадой и Украиной начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Задача для Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады
yellow-arrow
Трубин пытался спасти. Украина пропустила от сборной Канады быстрый гол
yellow-arrow
Несмотря на то, что товарищеский. Украинский тренер прогнозирует минимум рисков и невысокие скорости в матче Канады и Украины
Украина Канада Николай Матвиенко Canadian Shield
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости