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Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке
С глубоким смыслом
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Капитан сборной Украины вывел команду в особой повязке.
Николай Матвиенко надел повязку с шевронами боевых бригад Вооруженных сил Украины и основных сил сектора безопасности и обороны.
"Эта повязка - знак благодарности всем, кто борется за нашу свободу.
Это - чествование героев, благодаря которым мы можем выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны", - написала УАФ.
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Матч между Канадой и Украиной начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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