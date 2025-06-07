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Хозяева громят команду Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады. ВИДЕО голов

Национальная сборная Украины
Обновлено

Еще середина первого тайма

Хозяева громят команду Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады. ВИДЕО голов

Фото - EPA-EFE/Christophe Petit Тesson

Новина українською

Ctrl+C, Ctrl+V. Канада удваивает счет, фактически копируя свой первый гол.

Экватор первого тайма, снова идентичная атака. Бьюкенен получает много пространства на правом фланге, навешивает в штрафную, откуда Джонатан Дэвид головой оформляет дубль.

Видео гола:

На 31-й минуте спарринга Бондарь ошибается в элементарной ситуации, фактически даря мяч Промису Дэвиду. Тот вырывается 1 в 1 с Трубиным и делает счет уже довольно неприличным.

Видео гола:

Украина уже проигрывает со счетом 0:3. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.06.2025 в 23:38
Сірожа Станіславович, їхав би ти нахєр туди, де в тебе добре виходило - ОАЕ, Саудівська аравія, Угорщина. Це твій рівень як тренера. Кого ти там вирішив передивлятися, в цьому турне? Бондаря? Перший день його знаєш, ніколи не бачив його привози?
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2
1
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Комментарии 2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.06.2025 в 23:38
Сірожа Станіславович, їхав би ти нахєр туди, де в тебе добре виходило - ОАЕ, Саудівська аравія, Угорщина. Це твій рівень як тренера. Кого ти там вирішив передивлятися, в цьому турне? Бондаря? Перший день його знаєш, ніколи не бачив його привози?
Ответить
2
1
Матч Футболович
08.06.2025 в 00:04
100%
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0
1

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