Хозяева громят команду Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады. ВИДЕО голов

Ctrl+C, Ctrl+V. Канада удваивает счет, фактически копируя свой первый гол.

Экватор первого тайма, снова идентичная атака. Бьюкенен получает много пространства на правом фланге, навешивает в штрафную, откуда Джонатан Дэвид головой оформляет дубль.

Видео гола:

На екваторі першого тайму Україна пропустила вдруге



Відео: One pic.twitter.com/tWEuXhsbvI — Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025

На 31-й минуте спарринга Бондарь ошибается в элементарной ситуации, фактически даря мяч Промису Дэвиду. Тот вырывается 1 в 1 с Трубиным и делает счет уже довольно неприличным.

Видео гола:

Швидкий пропущений третій гол



Відео: One pic.twitter.com/8JBE4eTVVP — Football Fan (@petrzel91535) June 7, 2025

Украина уже проигрывает со счетом 0:3. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.