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Задача для Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады

Национальная сборная Украины
Обновлено

Еще середина первого тайма

Задача для Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады

Фото - EPA-EFE/Christophe Petit Тesson

Новина українською

Ctrl+C, Ctrl+V. Канада удваивает счет, фактически копируя свой первый гол

Экватор первого тайма, снова идентичная атака. Бьюкенен получает много пространства на правом фланге, навешивает в штрафную, откуда Джонатан Дэвид головой оформляет дубль.

На 31-й минуте спарринга Бондарь ошибается в элементарной ситуации, фактически даря мяч Промису Дэвиду. Тот вырывается 1 в 1 с Трубиным и делает счет уже довольно неприличным.

Украина уже проигрывает со счетом 0:2. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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