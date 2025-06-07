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Задача для Реброва. Украина пропускает вновь от сборной Канады
Еще середина первого тайма
Фото - EPA-EFE/Christophe Petit Тesson
Ctrl+C, Ctrl+V. Канада удваивает счет, фактически копируя свой первый гол
Экватор первого тайма, снова идентичная атака. Бьюкенен получает много пространства на правом фланге, навешивает в штрафную, откуда Джонатан Дэвид головой оформляет дубль.
На 31-й минуте спарринга Бондарь ошибается в элементарной ситуации, фактически даря мяч Промису Дэвиду. Тот вырывается 1 в 1 с Трубиным и делает счет уже довольно неприличным.
Украина уже проигрывает со счетом 0:2. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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