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Напоминание о ситуации в стране. Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото перед матчем с Канадой

Национальная сборная Украины

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Напоминание о ситуации в стране. Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото перед матчем с Канадой

Фото - УАФ

Новина українською

Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото.

Игроки сфотографировались с военным кителем и футбольной формой Романа Максимюка. Это напоминание об экс-футболисте сборной и луцкой "Волыни", который пошел защищать Украину и пропал без вести.

Напоминание о ситуации в стране. Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото перед матчем с Канадой - изображение 1

УАФ объяснила цель месседжа.

"Цель - поддержать семью военного и сказать всему миру, что война касается каждого", - написала УАФ.

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Напомним, что после первого тайма сборная Украины уступает сборной Канады. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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