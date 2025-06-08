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Напоминание о ситуации в стране. Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото перед матчем с Канадой
Показали миру
Фото - УАФ
Украина перед матчем с Канадой сделала необычное фото.
Игроки сфотографировались с военным кителем и футбольной формой Романа Максимюка. Это напоминание об экс-футболисте сборной и луцкой "Волыни", который пошел защищать Украину и пропал без вести.
УАФ объяснила цель месседжа.
"Цель - поддержать семью военного и сказать всему миру, что война касается каждого", - написала УАФ.
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Напомним, что после первого тайма сборная Украины уступает сборной Канады. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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