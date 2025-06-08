Национальная сборная Украины
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Хозяева ставят точку. Канада издевается над Украиной и забивает четвертый гол
Новый день, а Украина пропускает снова
Getty Images/Global Images Ukraine
Канада забивает в ворота Украины четвертый гол.
Подача со стандарта с правого фланга, канадцы выиграли два единоборства у защитников сборной Украины, и в итоге Бьюкенен добавил гол к двум ассистам.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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