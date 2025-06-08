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Хозяева ставят точку. Канада издевается над Украиной и забивает четвертый гол

Национальная сборная Украины

Новый день, а Украина пропускает снова

Хозяева ставят точку. Канада издевается над Украиной и забивает четвертый гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канада забивает в ворота Украины четвертый гол.

Подача со стандарта с правого фланга, канадцы выиграли два единоборства у защитников сборной Украины, и в итоге Бьюкенен добавил гол к двум ассистам.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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