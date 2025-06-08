Голы престижа и 600-й пропущенный для Канады. Украина забивает ближе к концовке

Украина атаковала на фланге. Удар был заблокирован, но мяч наша сборная сохранила. Подхватил мяч Михайленко, который передал на Гуцуляка. Крпеью отбил, но на добивании был Забарный, который забил головой.

Второй гол Украина забила со стандарта. В штрафной Канады мяч попал в руку Эуштакиу и судья поставил пенальти.

Зинченко его уверенно реализовал.