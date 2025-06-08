Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голы престижа и 600-й пропущенный для Канады. Украина забивает ближе к концовке
Хоть не в сухую
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина атаковала на фланге. Удар был заблокирован, но мяч наша сборная сохранила. Подхватил мяч Михайленко, который передал на Гуцуляка. Крпеью отбил, но на добивании был Забарный, который забил головой.
Второй гол Украина забила со стандарта. В штрафной Канады мяч попал в руку Эуштакиу и судья поставил пенальти.
Зинченко его уверенно реализовал.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Канада – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Плей-офф за Первую лигу. Непростой выезд для Металлурга
- Кроос возвращается в Мадрид
- Сборная Украины объявила заявку на матч против Канады
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000