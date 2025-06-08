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Голы престижа и 600-й пропущенный для Канады. Украина забивает ближе к концовке

Национальная сборная Украины

Хоть не в сухую

Голы престижа и 600-й пропущенный для Канады. Украина забивает ближе к концовке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина атаковала на фланге. Удар был заблокирован, но мяч наша сборная сохранила. Подхватил мяч Михайленко, который передал на Гуцуляка. Крпеью отбил, но на добивании был Забарный, который забил головой.

Второй гол Украина забила со стандарта. В штрафной Канады мяч попал в руку Эуштакиу и судья поставил пенальти.

Зинченко его уверенно реализовал.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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