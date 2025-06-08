  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Заслужил! Назван Лев Матча против Канады

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заслужил! Назван Лев Матча против Канады

Национальная сборная Украины
Обновлено

Канада была в огне

Заслужил! Назван Лев Матча против Канады

Фото - УАФ

Новина українською

Назван Лев Матча поединка против Канады.

Болельщики выбрали защитника сборной Украины Илью Забарного "Львом матча". Футболист "Борнмута" получил 44% голосов болельщиков.

На втором месте оказался голкипер Анатолий Трубин, за которого проголосовало 15% болельщиков.

ТОП-3 замыкает защитник Александр Зинченко.

Заслужил! Назван Лев Матча против Канады - изображение 1
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Илья Забарный отметился голом в ворота сборной Канады.

Сборная Украины уступила Канаде со счётом 2:4.

По теме
yellow-arrow
"Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
yellow-arrow
КМ. Канада - Украина 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Канада стала 10-й сборной, которая забила Украине 4 мяча
Александр Зинченко Илья Забарный Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 00:45
Котики матча.)
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 00:45
Котики матча.)
Ответить
0
1
Hate_Hate (Ukraine )
08.06.2025 в 00:45
Однозначно Ребров -лев матчу
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости