Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заслужил! Назван Лев Матча против Канады
Канада была в огне
Фото - УАФ
Назван Лев Матча поединка против Канады.
Болельщики выбрали защитника сборной Украины Илью Забарного "Львом матча". Футболист "Борнмута" получил 44% голосов болельщиков.
На втором месте оказался голкипер Анатолий Трубин, за которого проголосовало 15% болельщиков.
ТОП-3 замыкает защитник Александр Зинченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Илья Забарный отметился голом в ворота сборной Канады.
Сборная Украины уступила Канаде со счётом 2:4.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Лев Матчу
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 00:45
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Канада – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025
- Кроос возвращается в Мадрид
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
Комментарии 2