Три футболиста сборной Украины получили самые низкие оценки за матч против Канады

В Торонто завершился контрольный поединок между хозяевами и "сине-желтыми". "Красные" оформили уверенную победу, а подопечные Сергея Реброва лишь в конце встречи избежали разгромного поражения.

Статистические порталы SofaScore и Flashscore поставили самые низкие оценки Николаю Шапаренко, Валерию Бондарю и Анатолию Трубину. Чуть больше пунктов получили Иван Калюжный, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

Отметим, что все 6 вышедших на замену футболистов набрали более высокие оценки. Напомним, что во втором тайме появились Александр Пихаленок (6,3/6,6), Дмитрий Ризнык (6,8/6,9), Алексей Гуцуляк (6,3/6,9), Александр Зубков (6,6/6,2), Николай Михайленко (6,4/6,6) и Владислав Кабаев (7,0).