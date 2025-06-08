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Три футболиста сборной Украины получили самые низкие оценки за матч против Канады
Хотя у большинства игроков невысокие баллы
Getty Images/Global Images Ukraine
В Торонто завершился контрольный поединок между хозяевами и "сине-желтыми". "Красные" оформили уверенную победу, а подопечные Сергея Реброва лишь в конце встречи избежали разгромного поражения.
Статистические порталы SofaScore и Flashscore поставили самые низкие оценки Николаю Шапаренко, Валерию Бондарю и Анатолию Трубину. Чуть больше пунктов получили Иван Калюжный, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.
Отметим, что все 6 вышедших на замену футболистов набрали более высокие оценки. Напомним, что во втором тайме появились Александр Пихаленок (6,3/6,6), Дмитрий Ризнык (6,8/6,9), Алексей Гуцуляк (6,3/6,9), Александр Зубков (6,6/6,2), Николай Михайленко (6,4/6,6) и Владислав Кабаев (7,0).
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