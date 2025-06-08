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Канада стала 10-й сборной, которая забила Украине 4 мяча в одной игре

Национальная сборная Украины
Обновлено

Отрицательный юбилей

Канада стала 10-й сборной, которая забила Украине 4 мяча в одной игре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-желтые" проиграли Канаде в Торонто в товарищеской встрече. "Красные" вошли в историю гостей. Ранее всего 9 сборных смогли забить 4 гола в ворота Украины за одну встречу.

Все поединки, в которых Украина пропускала 4 раза

  • 1995 Евро. Квалификация. Хорватия 4:0 Украина;
  • 2001 ТМ. Кипр 4:3 Украина;
  • 2001 ЧМ. Квалификация. Германия 4:1 Украина;
  • 2002 ТМ. Румыния 4:1 Украина;
  • 2006 ЧМ. Испания 4:0 Украина;
  • 2011 ТМ. Украина 1:4 Франция;
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  • 2011 ТМ Чехия 4:0 Украина;
  • 2018 ЛН. Словакия 4:1 Украина;
  • 2020 ЛН Испания 4:0 Украина;
  • 2021 ЧЕ. Украина 0:4 Англия;
  • 2025 ТМ. Канада 4:2 Украина.

Отметим, что только однажды "сине-желтые" пропускали более 4 мячей. Речь идет о спарринге с Францией в октябре 2020 года (1:7).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
08.06.2025 в 04:34
а це тому що не грав тулаверов
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Комментарии 2
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
08.06.2025 в 04:34
а це тому що не грав тулаверов
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Andrumas (Düsseldorf)
08.06.2025 в 03:14
"Отметим, что только однажды "сине-желтые" пропускали более 4 мячей." Дайте реброву время! Он вовсю работает над этим...
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