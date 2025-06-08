Канада стала 10-й сборной, которая забила Украине 4 мяча в одной игре

"Сине-желтые" проиграли Канаде в Торонто в товарищеской встрече. "Красные" вошли в историю гостей. Ранее всего 9 сборных смогли забить 4 гола в ворота Украины за одну встречу.

Все поединки, в которых Украина пропускала 4 раза

1995 Евро. Квалификация. Хорватия 4:0 Украина;

4:0 Украина; 2001 ТМ. Кипр 4:3 Украина;

4:3 Украина; 2001 ЧМ. Квалификация. Германия 4:1 Украина;

4:1 Украина; 2002 ТМ. Румыния 4:1 Украина;

4:1 Украина; 2006 ЧМ. Испания 4:0 Украина;

4:0 Украина; 2011 ТМ. Украина 1:4 Франция;

2011 ТМ Чехия 4:0 Украина;

4:0 Украина; 2018 ЛН. Словакия 4:1 Украина;

4:1 Украина; 2020 ЛН Испания 4:0 Украина;

4:0 Украина; 2021 ЧЕ. Украина 0:4 Англия ;

; 2025 ТМ. Канада 4:2 Украина.

Отметим, что только однажды "сине-желтые" пропускали более 4 мячей. Речь идет о спарринге с Францией в октябре 2020 года (1:7).