Национальная сборная Украины
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Канада стала 10-й сборной, которая забила Украине 4 мяча в одной игре
Отрицательный юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сине-желтые" проиграли Канаде в Торонто в товарищеской встрече. "Красные" вошли в историю гостей. Ранее всего 9 сборных смогли забить 4 гола в ворота Украины за одну встречу.
Все поединки, в которых Украина пропускала 4 раза
- 1995 Евро. Квалификация. Хорватия 4:0 Украина;
- 2001 ТМ. Кипр 4:3 Украина;
- 2001 ЧМ. Квалификация. Германия 4:1 Украина;
- 2002 ТМ. Румыния 4:1 Украина;
- 2006 ЧМ. Испания 4:0 Украина;
- 2011 ТМ. Украина 1:4 Франция;
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- 2011 ТМ Чехия 4:0 Украина;
- 2018 ЛН. Словакия 4:1 Украина;
- 2020 ЛН Испания 4:0 Украина;
- 2021 ЧЕ. Украина 0:4 Англия;
- 2025 ТМ. Канада 4:2 Украина.
Отметим, что только однажды "сине-желтые" пропускали более 4 мячей. Речь идет о спарринге с Францией в октябре 2020 года (1:7).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
08.06.2025 в 04:34
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