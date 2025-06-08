"Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы

Казалось бы, что это всего лишь товарищеский турнир и больших выводов из выступлений на подобном уровне делать не стоит. Но после такого выступления команды Реброва, тем более на фоне столь боевого и мотивированного соперника, некоторые выводы напрашиваются сами собой. Какой бы статус ни носил матч, подобного в исполнении национальной сборной видеть не хочется. Два гола в концовке не служат даже легким утешением после такого поражения.

Канада под руководством Джесси Марша выглядела очень сильно со всех сторон, но хвалить кленовые листья мы не собираемся, ведь это за нас прекрасно сделают наши канадские коллеги. Возможно, они найдут что сказать и о выступлении Украины. Именно для этого мы и собрались, давайте разбираться, что после такого матча писали канадские издания.

"Тахон Бьюкенен и Джонатан Дэвид ведут за собой, а Канада побеждает Украину со счетом 4:2", — это простой и понятный заголовок от издания CTV News. Конечно, в первую очередь там хотят говорить и хвалить свою команду, мы бы тоже так хотели: "Это было впечатляющее выступление, полное атакующей мощи канадской сборной, которая занимает лишь 30-е место в рейтинге ФИФА. И даже когда 25-я сборная Украины угрожала нам, с этим давлением прекрасно справлялся Максим Крепо. Джонатан Дэвид забил свой 34-й гол в 62 матчах за сборную, а Тахон Бьюкенен снова показал свое "я" на фланге. Со всех сторон идеальное выступление".

Отмечают в материале и поддержку украинской сборной: "Среди 20 145 зрителей, которые были на стадионе, достаточно большая часть была одета в желто-синие цвета и поддерживала именно Украину, которая не может принимать матчи в своей стране с момента вторжения России в феврале 2022 года. Стоит отметить и то, что украинская сборная вышла с флагами на плечах, а капитанская повязка Николая Матвиенко была украшена шевронами боевых бригад из Украины".

Далее следует подробное описание того, как именно забивали канадцы, и много комплиментов в адрес Бьюкенена и Дэвида. Особенно игру украинской сборной они не отмечали. Просто написали об ошибке Бондара во время одного из голов, отметили и не самую надежную игру Трубина, но лишь одним словом. Ну и в конце очень подробно рассказали, кто из состава сборной Украины за какой клуб выступает. Поскольку в Канаде футбол не очень популярен, подобные уточнения не будут лишними.

Издание One Soccer вышло с заголовком "Дэвид и Дэвид отмечаются голами, а Канада превосходит Украину в матче-открытии Canadian Shield". Здесь также все начинается с оваций, в первую очередь в адрес главного тренера Джесси Марша, который "показал болельщикам, как будет выглядеть эта сборная и на что она способна".

"Дебюты для новичков сборной в сочетании с очень сбалансированным составом дали настоящий вау-эффект. С самого начала заявлялось, что эти матчи должны помочь Канаде подготовиться к домашнему Чемпионату мира, и это сработало. Мы сыграли против непривычного соперника, а болельщики на трибунах постоянно пытались перекричать друг друга, поддержка обеих сборных была на высоте, и это очень приятно", — отмечает автор материала.

Что касается самого матча, здесь отметили, что медленный темп украинцев в начале игры был наказан, и наказан справедливо: "Украина точно не хотела форсировать события, однако команда Марша была готова играть на полную уже с первых минут, что и стало причиной успеха в первом тайме".

Кроме того, автор нашел и за что похвалить команду Реброва: "Подбодренная громкой поддержкой от собственных болельщиков, Украина агрессивно давила на канадцев и постоянно искала варианты для атак, в один момент команда Марша зажалась у собственных ворот и, несмотря на преимущество на табло, уверенности это не вселяло. Также украинцы часто изолировали Люка де Фжероля. Моментами Канада просто играла на отбой".

В целом, автор выделяет главные моменты в том, что Украина давила, а Канада удачно использовала свои шансы, в этом принципиальная разница между двумя соперниками. Но в конце, по его словам, обеим командам было от чего улыбнуться.

Действительно ли был повод для улыбок у украинской сборной после подобного выступления? Вопрос, как минимум, спорный. Мы можем в очередной раз напомнить о товарищеском статусе этого матча и тому подобное, однако даже в подобных матчах таких выступлений от нашей национальной команды видеть не хочется. Спасибо за два гола в концовке, но хотелось бы видеть немного желания и игрового менеджмента от Сергея Станиславовича. Пока что принимаем это поражение и благодарим, что это всего лишь товарищеский матч.