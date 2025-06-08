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Ребров: Очень много ошибок. Расстроен, что не показали своего уровня и проиграли. Мы изменим много игровых моментов

Национальная сборная Украины
Обновлено

Есть над или задуматься

Ребров: Очень много ошибок. Расстроен, что не показали своего уровня и проиграли. Мы изменим много игровых моментов

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

После завершения встречи с Канадой наставник "сине-желтых" Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных.

"Мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И было трудно после 30 минут проигрывать 0:3.

Все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Команда Канады очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают”.

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"Я очень доволен болельщиками, которые пришли поддержать нас, поддержать Канаду, но я расстроен, что мы не показали своего уровня и проиграли. Для меня атмосфера была очень хорошей, фантастической, все были счастливы, но мы проиграли и это главная проблема.

Конечно, мы что-то изменим. Мы изменим множество игровых моментов. Мы привезли 24 игрока. Все будут играть, но это будет другая игра. Мы готовились к Канаде. Мы были очень серьезны. С нетерпением ждем второго матча.

Это товарищеские матчи. Канада показала наши проблемы в обороне. Такие же, как в матче против Бельгии. У нас нет времени, но мы должны над этим поработать”.

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"Лунин абсолютно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед этим поединком. Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к чемпионату мира", – заявил тренер.

Встреча против Новой Зеландии состоится в среду в полночь.

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Сергей Ребров
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Sandra777 (Львів)
08.06.2025 в 08:58
Як би Ребров їздив на ігри то думаю він би не викликав Судакова і Шапаренка наданий час ці гравці рівень 1 ліги ,але і в нас тренер теж такий ,хтось знає в шо вони грають ?
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Комментарии 3
Sandra777 (Львів)
08.06.2025 в 08:58
Як би Ребров їздив на ігри то думаю він би не викликав Судакова і Шапаренка наданий час ці гравці рівень 1 ліги ,але і в нас тренер теж такий ,хтось знає в шо вони грають ?
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storm_ua (Николаев)
08.06.2025 в 08:23
Сирожа уйдет только после не выхода на ЧМ, а до єтого момента будет так как с Румынией. Еще и Канадцы подложили нам свинью.... разрешили нам забить 2 гола, в качестве жеста доброй воли...И всьо.... Сирожке больше не надо, он расцвел, он счастлив..."Видите мы готовились, целых два гола забили, а будет еще лучше" Никогда наша сборная не была такой убогой....
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Spokoyno (Київ)
08.06.2025 в 08:04
Авжеж "На помилках вчаться!" Утім розумні люди на чужих А нам ще багато "прийдеться помилятися", щоб зрозуміти як з "не видатних" гравців побудувати непогану команду! Бо класу зіграти у сучасний "розумний" футбол гравців не вистачає, як і більш-менш вправних "бійців" на битися-боротися!
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