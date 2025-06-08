Ребров: Очень много ошибок. Расстроен, что не показали своего уровня и проиграли. Мы изменим много игровых моментов

После завершения встречи с Канадой наставник "сине-желтых" Сергей Ребров провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных.

"Мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И было трудно после 30 минут проигрывать 0:3. Все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Команда Канады очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают”.

"Я очень доволен болельщиками, которые пришли поддержать нас, поддержать Канаду, но я расстроен, что мы не показали своего уровня и проиграли. Для меня атмосфера была очень хорошей, фантастической, все были счастливы, но мы проиграли и это главная проблема. Конечно, мы что-то изменим. Мы изменим множество игровых моментов. Мы привезли 24 игрока. Все будут играть, но это будет другая игра. Мы готовились к Канаде. Мы были очень серьезны. С нетерпением ждем второго матча. Это товарищеские матчи. Канада показала наши проблемы в обороне. Такие же, как в матче против Бельгии. У нас нет времени, но мы должны над этим поработать”.

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"Лунин абсолютно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед этим поединком. Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к чемпионату мира", – заявил тренер.

Встреча против Новой Зеландии состоится в среду в полночь.