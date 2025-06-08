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Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены

Национальная сборная Украины
Обновлено

Спарринг есть спарринг

Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены

uaf.ua

Новина українською

Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча с Канадой.

"К сожалению, у нас такая УПЛ, но было много игроков, которые играют за рубежом. И я не думаю, что уровень этих игроков ниже. Мы действительно должны быть командой, концентрироваться на игре в обороне и атаке. Я думаю, первый тайм мы проиграли из-за досадных ошибок в обороне, индивидуальных и командных ошибок. Надо анализировать.

Да, в стране идет война, и уровень чемпионата не такой высокий, как хотелось бы. Однако игроки, которые приезжают в лагерь национальной сборной, имеют высокий уровень и им нужно показывать этот уровень”.

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"Мы устали, но, я думаю, что Канада играет в тех же условиях. Многие игроки играют в Европе. Канада сейчас очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они хозяева чемпионата мира.

Я не могу сказать, что мы играли очень плохо. Мы совершили ошибки в нашей штрафной. Если вы делаете такие ошибки, это стоит очень дорого. И мы не забили ничего в первом тайме, у нас было два прекрасных момента”.

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"Но опять-таки, это товарищеские матчи. Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены. Это мое мнение. Я не знаю, что думают игроки, но перед матчем мы сказали, что это очень серьезно. Сюда приехали многие украинцы, многие украинцы смотрят матч, и это очень важно, чтобы подарить эмоции людям в Украине.

Будет много перемен. Все, кто приехал сюда, будут играть. Все получат практику. Поэтому на следующую игру посмотрим, кто сейчас получил какие-либо повреждения”, – заявил тренер.

Второй спарринг состоится в ночь на среду.

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Сергей Ребров
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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MaximSK (Киев)
08.06.2025 в 08:24
Значит это твоя вина, раз ты не смог нормально настроить футболистов на матч сборной, такое ощущение что Реброву и команде все равно что нас громит Канада или другая сборная, они приехали на отдых. Не имеет право наша команда проигрывать любой команде 0-4 так безвольно, тем более Канаде. Где гарантия что наша сборная резко прибавить осенью? Я лично начал думать что мы займем третье место в группе, а Ребров все равно останется в сборной, Шева его прикроет, только у нас возможен такой беспредел.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
08.06.2025 в 08:24
Значит это твоя вина, раз ты не смог нормально настроить футболистов на матч сборной, такое ощущение что Реброву и команде все равно что нас громит Канада или другая сборная, они приехали на отдых. Не имеет право наша команда проигрывать любой команде 0-4 так безвольно, тем более Канаде. Где гарантия что наша сборная резко прибавить осенью? Я лично начал думать что мы займем третье место в группе, а Ребров все равно останется в сборной, Шева его прикроет, только у нас возможен такой беспредел.
Ответить
2
0

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