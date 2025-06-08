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Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены
Спарринг есть спарринг
uaf.ua
Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча с Канадой.
"К сожалению, у нас такая УПЛ, но было много игроков, которые играют за рубежом. И я не думаю, что уровень этих игроков ниже. Мы действительно должны быть командой, концентрироваться на игре в обороне и атаке. Я думаю, первый тайм мы проиграли из-за досадных ошибок в обороне, индивидуальных и командных ошибок. Надо анализировать.
Да, в стране идет война, и уровень чемпионата не такой высокий, как хотелось бы. Однако игроки, которые приезжают в лагерь национальной сборной, имеют высокий уровень и им нужно показывать этот уровень”.
"Мы устали, но, я думаю, что Канада играет в тех же условиях. Многие игроки играют в Европе. Канада сейчас очень серьезно готовится к чемпионату мира. Они хозяева чемпионата мира.
Я не могу сказать, что мы играли очень плохо. Мы совершили ошибки в нашей штрафной. Если вы делаете такие ошибки, это стоит очень дорого. И мы не забили ничего в первом тайме, у нас было два прекрасных момента”.
"Но опять-таки, это товарищеские матчи. Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены. Это мое мнение. Я не знаю, что думают игроки, но перед матчем мы сказали, что это очень серьезно. Сюда приехали многие украинцы, многие украинцы смотрят матч, и это очень важно, чтобы подарить эмоции людям в Украине.
Будет много перемен. Все, кто приехал сюда, будут играть. Все получат практику. Поэтому на следующую игру посмотрим, кто сейчас получил какие-либо повреждения”, – заявил тренер.
Второй спарринг состоится в ночь на среду.
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