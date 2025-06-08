"Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина

Ведущий ТаТоТаке Михаил Смоловой прокомментировал поражение сборной Украины в матче против сборной Канады на Canadian Shield.

"Реброву не подходит тренерская работа в сборной. Ни он, ни его штаб не готовы к конкретно такой специфике! Ему нужно работать в клубах. На это, например, указывают решения по составу, и не только сегодня. Тренер и штаб, имея всего несколько дней, не могут почувствовать состояние своих игроков".

Пока Ребров остается тренером сборной, все товарищеские поединки должны быть закрытыми, проходить без камер. Мы все слишком далеки, чтобы оценивать гениальные замыслы тренера в таких матчах”, – заявил Смоловой.