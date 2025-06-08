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"Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина

Национальная сборная Украины

К специфике сборной его штаб не готов

"Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Ведущий ТаТоТаке Михаил Смоловой прокомментировал поражение сборной Украины в матче против сборной Канады на Canadian Shield.

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"Реброву не подходит тренерская работа в сборной. Ни он, ни его штаб не готовы к конкретно такой специфике! Ему нужно работать в клубах. На это, например, указывают решения по составу, и не только сегодня. Тренер и штаб, имея всего несколько дней, не могут почувствовать состояние своих игроков".

Пока Ребров остается тренером сборной, все товарищеские поединки должны быть закрытыми, проходить без камер. Мы все слишком далеки, чтобы оценивать гениальные замыслы тренера в таких матчах”, – заявил Смоловой.

Также была добавлена ​​ремарка, что "Михаилу запретили употреблять матерные слова, поэтому и осталось только два тезиса".

Следующий матч сборная Украины сыграет в ночь с 10 на 11 июня против Новой Зеландии. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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