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Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура

Национальная сборная Украины

Из-за разницы забитых-пропущенных

Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура

УАФ/Дан Балашов

UA-Футбол
Новина українською

В Торонто прошел первый тур товарищеского турнира Canadian Shield. Оба матча команды играли на стадионе "ВМО Филд".

В первом поединке сборная Канады выиграла у Украины 4:2. Через 1,5 часа после завершения этого матча началась встреча между Новой Зеландией и Кот'д-Ивуаром, которая завершилась со счетом 1:0.

Соответственно Канада захватила лидерство в турнире, Новая Зеландия идет второй. Кот-д’Ивуар занимает третье место, а Украина замыкает этот квартет.

Турнирная таблица Canadian Shield

Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура - изображение 1

Победителем станет та команда, которая финиширует на первом месте по итогам двух туров.

У каждого коллектива остался еще один матч – они состоятся в Торонто в ночь с 10 на 11 июня за центральноевропейским часовым поясом. Новая Зеландия и Украина сыграют в 00:00 по Киеву, а Канада и Кот-д'Ивуар начнут на 3,5 часа позже.

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Украина Кот-д'Ивуар Новая Зеландия Канада
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