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Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
Из-за разницы забитых-пропущенных
УАФ/Дан Балашов
В Торонто прошел первый тур товарищеского турнира Canadian Shield. Оба матча команды играли на стадионе "ВМО Филд".
В первом поединке сборная Канады выиграла у Украины 4:2. Через 1,5 часа после завершения этого матча началась встреча между Новой Зеландией и Кот'д-Ивуаром, которая завершилась со счетом 1:0.
Соответственно Канада захватила лидерство в турнире, Новая Зеландия идет второй. Кот-д’Ивуар занимает третье место, а Украина замыкает этот квартет.
Турнирная таблица Canadian Shield
Победителем станет та команда, которая финиширует на первом месте по итогам двух туров.
У каждого коллектива остался еще один матч – они состоятся в Торонто в ночь с 10 на 11 июня за центральноевропейским часовым поясом. Новая Зеландия и Украина сыграют в 00:00 по Киеву, а Канада и Кот-д'Ивуар начнут на 3,5 часа позже.
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