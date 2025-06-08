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Юрий Вернидуб: Сейчас у Реброва не лучшие времена, но он разберется

Национальная сборная Украины

И сборная будет двигаться только вперед

Юрий Вернидуб: Сейчас у Реброва не лучшие времена, но он разберется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал поражение сборной Украины Канаде на товарищеском турнире Canadian Shild.

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– Какие у вас вообще впечатления от игры Украины с Канадой?

– Чуть-чуть не так, как хотелось. Трудно сказать. Счет не очень приятен. Новенькие ребята появились, дали шанс Бондарю в защите. Но где-то все равно есть проблемы, особенно в первом тайме – будто и контроль мяча неплохой, и шли в атаку, а нарвались на ответные контратаки канадцев.

Во втором тоже чего-то не хватало, но хорошо, что забили в конце хотя бы два мяча. Не так хотя бы разгромно проиграли. Трудно что-либо говорить, для того и есть тренерский штаб – он сделает выводы. Они лучше понимают и видят, что действительно происходит в сборной. Но это не та игра, которую можно поставить себе в зачет.

– В общем, за Реброва развитие сборной как бы вы оценили?

– Знаете, мы очень привыкли: мы все поддерживаем тренера, хорошие вещи пишем-говорим, а где-то не так пошло ... Сейчас что-то говорить в сторону главного тренера и тренерского штаба, я считаю, не очень хорошо.

Сборная есть, сборная неплохая, главное сделать правильный выбор для нашего тренерского штаба и двигаться дальше. Да бывает, ничего страшного я здесь не вижу.

Да, сейчас у Сергея Станиславовича не лучшие времена, но он разберется, и сборная будет двигаться только вперед”, – сказал Вернидуб.

Следующий матч "сине-желтые" проведут в ночь с 10 на 11 июня против Новой Зеландии.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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MaximSK (Киев)
08.06.2025 в 13:12
Разберется Ребров да, он вообще не подходит под тренера сборной. Он и психолог слабый, не умеет настраивать на матч, тактику неправильно выбирает, плохо изучает соперников, игроки при нем чувствуют себя неуверенно, часто играют с пофигизмом и вальяжностью.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
08.06.2025 в 13:12
Разберется Ребров да, он вообще не подходит под тренера сборной. Он и психолог слабый, не умеет настраивать на матч, тактику неправильно выбирает, плохо изучает соперников, игроки при нем чувствуют себя неуверенно, часто играют с пофигизмом и вальяжностью.
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