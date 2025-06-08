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Тренер сборной Канады: Мы хотели усложнить игру Украине
И это получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Украиной в первом матче Canadian Shild.
"Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они иногда будут владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру.
Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме”, – сказал Марш.
Сейчас канадцы лидируют в турнирной таблице Canadian Shild. Следующий матч они проведут в ночь с 10 на 11 июня против Кот-д’Ивуара.
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