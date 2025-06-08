Тренер сборной Канады: Мы хотели усложнить игру Украине

Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Украиной в первом матче Canadian Shild.

"Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они иногда будут владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру.

Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме”, – сказал Марш.