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Тренер сборной Канады: Мы хотели усложнить игру Украине

Национальная сборная Украины

И это получилось

Тренер сборной Канады: Мы хотели усложнить игру Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Украиной в первом матче Canadian Shild.

"Мы хотели усложнить игру. Мы знали, что они иногда будут владеть мячом, и мы хотели усложнить им игру.

Мы думали, что сможем найти преимущество в переходных моментах, и я бы сказал, что первые три гола были забиты именно в такой форме”, – сказал Марш.

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Сейчас канадцы лидируют в турнирной таблице Canadian Shild. Следующий матч они проведут в ночь с 10 на 11 июня против Кот-д’Ивуара.

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Источник:
Canadiansoccerdaily
Опубликовал: Максим Кучер
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