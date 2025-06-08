Юрий Беньо: Ребров – опытный тренер, один из лучших в Украине

Украинский тренер Юрий Беньо прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче против Канады.

“ – Какие у вас вообще впечатления от игры Украины с Канадой? – Впечатления только отрицательные, которые еще могут быть. Наверное, за последний период одна из самых плохих игр сборной. – Что, по-вашему, стало ключевым в том, что Канада так легко разобрала Украину за первые 30 минут? – Здесь и детального анализа не нужно делать. Было видно, что если команда не мотивирована, она на 100% не сконцентрирована. А когда вы на 100% не сконцентрированы, то не можете обыграть ни одну команду. Это было сразу видно, что с первых минут мотивация не была на должном уровне, от этого и концентрация, и столько ошибок – и против такой команды, как Канада, шансов нет. Сейчас, если ты не мотивирован на 100%, мы видим, что не можем ни одну сборную обыграть. Ни один игрок не должен выпадать – тогда ты в опции положительного результата. А если мотивация ненадлежащая – у нас нет столь высокий класс игроков, чтобы позволить себе только на классе играть игры и выигрывать их. Здесь без шансов. Это основная причина такой игры и поражения.

– Как бы вы оценили игру Бондаря и Матвиенко? – Здесь даже не стоит кого отделять. Вся команда не была мотивирована на должном уровне. Вся, понимаете? Начиная с первого номера и заканчивая каждым запасным. Вот и все. Когда ты в первую очередь в голове не мотивирован... Это было видно с первых минут: в микроэпизодах, в единоборствах, в командной скорости, в агрессивности. – В общем, учитывая, что такие странноватые поражения у нас случаются все чаще, видите ли вы развитие игры сборной за Реброва, его период работы? – Тренерский штаб имеет свою цель: подготовка к отбору на ЧМ. По-моему, разбирать им тактические ошибки [не стоит], здесь в первую очередь – мотивация, психология. Если соперник хочет выиграть больше, чем мы, а у нас нет класса футболистов, чтобы позволить себе без должной мотивации против таких команд играть – вы же видите, мы не можем ни одну команду обыграть. Когда мы на максимуме, каждый выкладывается через “не могу”, не на 100%, а больше – когда ты за сборную играешь, должен больше выкладываться – тогда у нас есть шансы на успех. Против любой команды даже против грандов. – Учитывая, что снова много обсуждений идет на этот счет, не стоит ли руководству УАФ задуматься об изменении тренера перед квалификацией ЧМ? – Как бы ни было, но это этап подготовки. Ребров – опытный тренер, один из лучших в Украине. Лучше на эти грабли сейчас наступить, чем когда мы будем в квалификации на ЧМ. Я на 200% уверен, что там уровень мотивации будет совсем другой у каждого игрока. Это ясно и понятно. Здесь да, штабу нужно искать варианты в таких играх, возможно, выпускать новых игроков, тех, кто меньше играл – не одного-двух, а больше, 5-6, чтобы убедиться в них, дать им возможность доказать свой уровень”, – сказал Беньо.

В ночь с 10 на 11 июня Украина сыграет еще один матч товарищеского турнира против Новой Зеландии. А осенью проведет шесть поединков отбора на ЧМ-2026 в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.