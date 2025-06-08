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Юрий Беньо: Ребров – опытный тренер, один из лучших в Украине

Национальная сборная Украины

Лучше сейчас проиграть, чем в квалификации на ЧМ-2026

Юрий Беньо: Ребров – опытный тренер, один из лучших в Украине

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский тренер Юрий Беньо прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче против Канады.

– Какие у вас вообще впечатления от игры Украины с Канадой?

– Впечатления только отрицательные, которые еще могут быть. Наверное, за последний период одна из самых плохих игр сборной.

– Что, по-вашему, стало ключевым в том, что Канада так легко разобрала Украину за первые 30 минут?

– Здесь и детального анализа не нужно делать. Было видно, что если команда не мотивирована, она на 100% не сконцентрирована. А когда вы на 100% не сконцентрированы, то не можете обыграть ни одну команду. Это было сразу видно, что с первых минут мотивация не была на должном уровне, от этого и концентрация, и столько ошибок – и против такой команды, как Канада, шансов нет.

Сейчас, если ты не мотивирован на 100%, мы видим, что не можем ни одну сборную обыграть. Ни один игрок не должен выпадать – тогда ты в опции положительного результата. А если мотивация ненадлежащая – у нас нет столь высокий класс игроков, чтобы позволить себе только на классе играть игры и выигрывать их. Здесь без шансов. Это основная причина такой игры и поражения.

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– Как бы вы оценили игру Бондаря и Матвиенко?

– Здесь даже не стоит кого отделять. Вся команда не была мотивирована на должном уровне. Вся, понимаете? Начиная с первого номера и заканчивая каждым запасным. Вот и все.

Когда ты в первую очередь в голове не мотивирован... Это было видно с первых минут: в микроэпизодах, в единоборствах, в командной скорости, в агрессивности.

– В общем, учитывая, что такие странноватые поражения у нас случаются все чаще, видите ли вы развитие игры сборной за Реброва, его период работы?

– Тренерский штаб имеет свою цель: подготовка к отбору на ЧМ. По-моему, разбирать им тактические ошибки [не стоит], здесь в первую очередь – мотивация, психология. Если соперник хочет выиграть больше, чем мы, а у нас нет класса футболистов, чтобы позволить себе без должной мотивации против таких команд играть – вы же видите, мы не можем ни одну команду обыграть.

Когда мы на максимуме, каждый выкладывается через “не могу”, не на 100%, а больше – когда ты за сборную играешь, должен больше выкладываться – тогда у нас есть шансы на успех. Против любой команды даже против грандов.

– Учитывая, что снова много обсуждений идет на этот счет, не стоит ли руководству УАФ задуматься об изменении тренера перед квалификацией ЧМ?

– Как бы ни было, но это этап подготовки. Ребров – опытный тренер, один из лучших в Украине. Лучше на эти грабли сейчас наступить, чем когда мы будем в квалификации на ЧМ. Я на 200% уверен, что там уровень мотивации будет совсем другой у каждого игрока. Это ясно и понятно.

Здесь да, штабу нужно искать варианты в таких играх, возможно, выпускать новых игроков, тех, кто меньше играл – не одного-двух, а больше, 5-6, чтобы убедиться в них, дать им возможность доказать свой уровень”, – сказал Беньо.

В ночь с 10 на 11 июня Украина сыграет еще один матч товарищеского турнира против Новой Зеландии. А осенью проведет шесть поединков отбора на ЧМ-2026 в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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dalexx (Украина)
08.06.2025 в 14:31
Запустили компанію на підтримку рєброва, це так смішно виглядає)
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Комментарии 3
dalexx (Украина)
08.06.2025 в 14:31
Запустили компанію на підтримку рєброва, це так смішно виглядає)
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1
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Andrumas (Düsseldorf)
08.06.2025 в 14:21
На ЧЕ не было мотивации, на ЛН не было мотивации, а вот с Азербайджан как выйдут!
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
08.06.2025 в 14:16
ви оба знатні тренери не відомо чого
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