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Канада впервые за 14 лет победила сборную из Европы
Длинная серия неудач
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Канада одержала победу над Украиной со счетом 4:2. Это была первая победа "кенакс" над сборной из Европы за 14 лет.
В последний раз канадцы одерживали верх над членом УЕФА в марте 2011 года. Тогда североамериканская команда в товарищеском матче победила Беларусь со счетом 1:0.
После этого Канада 16 раз играла с представителями Старого света: 10 раз проигрывала, шесть раз матчи завершались вничью.
Отметим, что в 15 случаях это были контрольные матчи. Еще раз канадцы играли на Чемпионате мира-2022 против Бельгии, где проиграли 0:1.
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