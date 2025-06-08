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Канада впервые за 14 лет победила сборную из Европы

Национальная сборная Украины

Длинная серия неудач

Канада впервые за 14 лет победила сборную из Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Канада одержала победу над Украиной со счетом 4:2. Это была первая победа "кенакс" над сборной из Европы за 14 лет.

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В последний раз канадцы одерживали верх над членом УЕФА в марте 2011 года. Тогда североамериканская команда в товарищеском матче победила Беларусь со счетом 1:0.

После этого Канада 16 раз играла с представителями Старого света: 10 раз проигрывала, шесть раз матчи завершались вничью.

Отметим, что в 15 случаях это были контрольные матчи. Еще раз канадцы играли на Чемпионате мира-2022 против Бельгии, где проиграли 0:1.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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