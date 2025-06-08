Канада впервые за 14 лет победила сборную из Европы

Вчера Канада одержала победу над Украиной со счетом 4:2. Это была первая победа "кенакс" над сборной из Европы за 14 лет.

В последний раз канадцы одерживали верх над членом УЕФА в марте 2011 года. Тогда североамериканская команда в товарищеском матче победила Беларусь со счетом 1:0.

После этого Канада 16 раз играла с представителями Старого света: 10 раз проигрывала, шесть раз матчи завершались вничью.

Отметим, что в 15 случаях это были контрольные матчи. Еще раз канадцы играли на Чемпионате мира-2022 против Бельгии, где проиграли 0:1.