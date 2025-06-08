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Зинченко: Мы полностью провалили эту игру, нечего добавить
Слова, которые ещё раз слышит украинский болельщик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал разочарования после товарищеского матча с Канадой, где его команда потерпела поражение со счетом 2:4.
"Это был важный матч, и мы все это понимали, не было легкого отношения к сопернику или к статусу матча. Мы откровенно провалились, но стоит сказать, что это не Чемпионат Мира, а товарищеский турнир. Потому что если бы это произошло на Мундиале, это была бы трагедия. Мы сделаем выводы, поговорим с тренерским штабом, надо что-то менять", - сказал Зинченко.
Напомним, сборная Украины уступила сборной Канады со счётом 2:4 в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.
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