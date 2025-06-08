Зинченко: Мы полностью провалили эту игру, нечего добавить

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал разочарования после товарищеского матча с Канадой, где его команда потерпела поражение со счетом 2:4.

"Это был важный матч, и мы все это понимали, не было легкого отношения к сопернику или к статусу матча. Мы откровенно провалились, но стоит сказать, что это не Чемпионат Мира, а товарищеский турнир. Потому что если бы это произошло на Мундиале, это была бы трагедия. Мы сделаем выводы, поговорим с тренерским штабом, надо что-то менять", - сказал Зинченко.