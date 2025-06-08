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Зинченко: Мы полностью провалили эту игру, нечего добавить

Национальная сборная Украины

Слова, которые ещё раз слышит украинский болельщик

Зинченко: Мы полностью провалили эту игру, нечего добавить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не скрывал разочарования после товарищеского матча с Канадой, где его команда потерпела поражение со счетом 2:4.

"Это был важный матч, и мы все это понимали, не было легкого отношения к сопернику или к статусу матча. Мы откровенно провалились, но стоит сказать, что это не Чемпионат Мира, а товарищеский турнир. Потому что если бы это произошло на Мундиале, это была бы трагедия. Мы сделаем выводы, поговорим с тренерским штабом, надо что-то менять", - сказал Зинченко.

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Напомним, сборная Украины уступила сборной Канады со счётом 2:4 в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

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Источник:
UA.Tribuna
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
08.06.2025 в 16:29
Зина, ответь честно на вопрос. Тебе, как игроку, понятно во что пытается играть ваш тренер Сережа? Ты видишь перспективу в отборе на ЧМ? Ведь уже прошло два с половиной года, а сборная абсолютно в каждом матче мучается. Игры нет, сплошной провал.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
08.06.2025 в 16:29
Зина, ответь честно на вопрос. Тебе, как игроку, понятно во что пытается играть ваш тренер Сережа? Ты видишь перспективу в отборе на ЧМ? Ведь уже прошло два с половиной года, а сборная абсолютно в каждом матче мучается. Игры нет, сплошной провал.
Ответить
1
0

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