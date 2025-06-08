Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин, Матвиенко и Цыганков провели юбилейные матчи за сборную Украины
Есть чем похвастаться
Фото - УАФ
Матч против Канады (2:4) стал юбилейным сразу для трех игроков сборной Украины. Голкипер Анатолий Трубин провел свой 20-й поединок за сине-желтых.
Защитник Николай Матвиенко собрал к своему активу уже достаточно солидное количество игр - 70. В свою очередь, полузащитник Виктор Цыганков провел 60-й матч.
Читайте такжеКанада впервые за 14 лет победила сборную из Европы
Стоит отметить, что в подсчет были включены поединки всех турниров, включая контрольные встречи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
- Президент Оболони определился с главным тренером
- Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000