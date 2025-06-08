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Трубин, Матвиенко и Цыганков провели юбилейные матчи за сборную Украины

Национальная сборная Украины

Есть чем похвастаться

Трубин, Матвиенко и Цыганков провели юбилейные матчи за сборную Украины

Фото - УАФ

Новина українською

Матч против Канады (2:4) стал юбилейным сразу для трех игроков сборной Украины. Голкипер Анатолий Трубин провел свой 20-й поединок за сине-желтых.

Защитник Николай Матвиенко собрал к своему активу уже достаточно солидное количество игр - 70. В свою очередь, полузащитник Виктор Цыганков провел 60-й матч.

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Стоит отметить, что в подсчет были включены поединки всех турниров, включая контрольные встречи.

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Украина Николай Матвиенко Виктор Цыганков Анатолий Трубин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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