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Зинченко: Нам откровенно надрали зад. Хорошо, что это произошло на товарищеском турнире
Иначе не скажешь
Фото Андрія Ющака - УАФ
Александр Зинченко прокомментировал счет в товарищеском матче с Канадой.
"Это была очень важная для нас игра во всех аспектах. Конечно, мы с тренерским штабом проведем анализ наших ошибок, однако хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира. Мы сделали много ошибок, не только технических".
"Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было на протяжении всех 90 минут на поле. Нам нечем было ответить достойно – результат на табло", – заявил футболист.
Александр провел весь матч в Торонто и реализовал пенальти в компенсированное время.
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