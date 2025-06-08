Усталость, часовой пояс, акклиматизация. Кучер не стал ругать сборную Украины за поражение от Канады

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер проанализировал поражение сборной Украины в матче против Канады (2:4) на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Александр Николаевич, как вам игра, почему так безвольно проиграли?

– Недавно закончился чемпионат Украины и ребята играли на усталости. Не следует забывать, что в Канаде другой часовой пояс и нужна акклиматизация. Эти факторы и повлияли на результат. Наши игроки допускали детские ошибки, где-то не хватало концентрации, внимания и из-за этого мы пропустили такие неприятные голы в свои ворота.

– Как думаете, стоило ли лететь через океан в другой часовой пояс, чтобы так играть?

– Мне трудно это комментировать. Думаю, решение принималось коллегиально и вдумчиво. В сборной играют практически одни и те же игроки, которые провели тяжелый сезон и тяжелые еврокубковые переезды. Усталость сказалась. Ребята были эмоционально и физически истощены.

– Были ли для вас сюрпризы в тактике и составе сборной от Реброва?

– Никаких неожиданностей для меня не было. Играл вполне ожидаемый состав. Также Ребров просматривал новых ребят.

– Почему Ребров продолжает упорно ставить Судакова слева, хотя на этой позиции у него мало что получается?

– В центральном треугольнике "Шахтера" Судаков перемещался налево под удар с правой или переводился на другой фланг. Наверное, поэтому Ребров и использовал его слева.

– Ребров взял на турнир только одного нападающего – Яремчука. Может, нужно было еще кого-то в нападение, того же Филиппова?

– Ребров хотел взять с собой больше людей, но успеть сделать визы было нереально. Думаю, проблема именно в документации.

– Если отбросить бюрократические моменты, то кого бы вам было интересно увидеть из УПЛ?

– Трудно сейчас кого-то назвать. Хотелось бы посмотреть на Дубинчака, но он заболел.

– Болельщики "Львом матча" назвали Забарного, а кого бы отметили вы?

– Забарный отыграл на своем уровне. Также мне понравился Гуцуляк, который неплохо вышел на замену. Но с таким результатом "Лева матча" трудно назвать. Хорошо, что хоть в конце забили два гола и немного скрасили это поражение. Однако команда проиграла и осадок остался.

– Кого назовете антигероем матча? Бондарь допустил ужасную ошибку в моменте с третьим голом, Трубин пропустил четыре, Матвиенко часто обыгрывали на фланге.

– Дай Бог, чтобы это были их последние ошибки в матчах за сборную. Я не вижу смысла вешать собак на кого-то одного. Проиграла вся команда.

– После поражения болельщики сборной Украины очень разгневаны и требуют отставки Реброва в комментариях. Что думаете по этому поводу?

– Это эмоции и не нужно так сразу реагировать. Было много факторов, которые повлияли на результат. Все проигрывают, поэтому нельзя так реагировать, надо разбираться. У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. Об этом не раз говорил Ребров. Поэтому его работу надо оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет.