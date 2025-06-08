  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Усталость, часовой пояс, акклиматизация. Кучер не стал ругать сборную Украины за поражение от Канады

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усталость, часовой пояс, акклиматизация. Кучер не стал ругать сборную Украины за поражение от Канады

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренерская солидарность

Усталость, часовой пояс, акклиматизация. Кучер не стал ругать сборную Украины за поражение от Канады

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер проанализировал поражение сборной Украины в матче против Канады (2:4) на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Александр Николаевич, как вам игра, почему так безвольно проиграли?

– Недавно закончился чемпионат Украины и ребята играли на усталости. Не следует забывать, что в Канаде другой часовой пояс и нужна акклиматизация. Эти факторы и повлияли на результат. Наши игроки допускали детские ошибки, где-то не хватало концентрации, внимания и из-за этого мы пропустили такие неприятные голы в свои ворота.

– Как думаете, стоило ли лететь через океан в другой часовой пояс, чтобы так играть?

– Мне трудно это комментировать. Думаю, решение принималось коллегиально и вдумчиво. В сборной играют практически одни и те же игроки, которые провели тяжелый сезон и тяжелые еврокубковые переезды. Усталость сказалась. Ребята были эмоционально и физически истощены.

– Были ли для вас сюрпризы в тактике и составе сборной от Реброва?

– Никаких неожиданностей для меня не было. Играл вполне ожидаемый состав. Также Ребров просматривал новых ребят.

– Почему Ребров продолжает упорно ставить Судакова слева, хотя на этой позиции у него мало что получается?

– В центральном треугольнике "Шахтера" Судаков перемещался налево под удар с правой или переводился на другой фланг. Наверное, поэтому Ребров и использовал его слева.

– Ребров взял на турнир только одного нападающего – Яремчука. Может, нужно было еще кого-то в нападение, того же Филиппова?

– Ребров хотел взять с собой больше людей, но успеть сделать визы было нереально. Думаю, проблема именно в документации.

– Если отбросить бюрократические моменты, то кого бы вам было интересно увидеть из УПЛ?

– Трудно сейчас кого-то назвать. Хотелось бы посмотреть на Дубинчака, но он заболел.

– Болельщики "Львом матча" назвали Забарного, а кого бы отметили вы?

– Забарный отыграл на своем уровне. Также мне понравился Гуцуляк, который неплохо вышел на замену. Но с таким результатом "Лева матча" трудно назвать. Хорошо, что хоть в конце забили два гола и немного скрасили это поражение. Однако команда проиграла и осадок остался.

– Кого назовете антигероем матча? Бондарь допустил ужасную ошибку в моменте с третьим голом, Трубин пропустил четыре, Матвиенко часто обыгрывали на фланге.

– Дай Бог, чтобы это были их последние ошибки в матчах за сборную. Я не вижу смысла вешать собак на кого-то одного. Проиграла вся команда.

– После поражения болельщики сборной Украины очень разгневаны и требуют отставки Реброва в комментариях. Что думаете по этому поводу?

– Это эмоции и не нужно так сразу реагировать. Было много факторов, которые повлияли на результат. Все проигрывают, поэтому нельзя так реагировать, надо разбираться. У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. Об этом не раз говорил Ребров. Поэтому его работу надо оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Нам откровенно надрали зад. Хорошо, что это произошло на товарищеском турнире
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины назвал причины поражения Канаде
yellow-arrow
Трубин, Матвиенко и Цыганков провели юбилейные матчи за сборную Украины
Александр Кучер Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 19:40
Вранье. Часовой пояс помеха, когда прилетаешь в Европу, а не из Европы.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.06.2025 в 19:40
Вранье. Часовой пояс помеха, когда прилетаешь в Европу, а не из Европы.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости