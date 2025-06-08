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Гецко: Оказывается, канадцы не только искусные хоккеисты, но и умеют играть в футбол

Национальная сборная Украины

Комментарий после матча

Гецко: Оказывается, канадцы не только искусные хоккеисты, но и умеют играть в футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение о поражении сине-желтых от Канады (2:4) в рамках товарищеского турнира.

– Убежден, что отчетный матч стал откровением не только для меня, но и для главного тренера украинской сборной Сергея Реброва и его подопечных. Оказывается, что канадцы не только искусные хоккеисты, но умеют играть и в футбол. И если бы не их жест доброй воли, когда при счете – 4:0 хозяева банально остановились, то не удалось бы избежать разгрома. Хотя все равно впечатления от игры украинцев – ужасные.

– Нашли уже этому объяснение?

– Сложно дать исчерпывающий ответ почти сразу после матча. Не исключено, что сказались проблемы с акклиматизацией, возможно, не обошлось без недооценки соперника. Однако этого не стоило делать, ведь уровень подготовки подопечных Сергея Реброва всегда вызывал немало вопросов. А о классе вообще не может быть и речи. Поэтому неудивительно, что снова чудили в обороне Бондарь, Матвиенко, которые откровенно провалили матч. В "Шахтере" их почему-то считают "звездами", повесили миллионные ценники, но от этого не стало светлее и не согревает.

Впрочем, двойки заслужили все наши футболисты, которые позволяли хозяевам изысканно комбинировать даже в своей штрафной площадке и хорошо, что все закончилось только 4 пропущенными мячами.

– В спаренных поединках украинская сборная преимущественно слабо проводит первый матч. Остается надеяться, что через несколько дней в противостоянии с новозеландцами, которые значительно ниже в табеле о рангах, она сумеет реабилитироваться.

– Знаете, не стоит обращать внимание на рейтинги, ведь тогда бы и с канадцами у нас не должно было возникнуть проблем. И что-то прогнозировать, действительно, трудно, потому что главное, что на старте турнира в действиях украинцев не было мысли, все наугад, а вдруг, что-то из этого получится. С таким отношением к делу и с новозеландцами все может закончиться фиаско.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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