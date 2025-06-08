Почему Канада полностью переиграла Украину? Проблемы, которые тянутся ещё с Евро

Сборная Украины прилетела в Канаду, чтобы поучаствовать в товарищеском турнире Canadian Shield. Эта поездка, как отмечал главный тренер Сергей Станиславович Ребров, преследует цель опробовать новых игроков нашей национальной команды, поэкспериментировать с составом, вариациями игры и взаимосвязями на поле.

На этом "тренировочном" турнире, кроме Канады, следующим соперником желто-голубых станет сборная Новой Зеландии. Разница в классе очевидна, но подобна экзотичность.

Перед тем, как перейти непосредственно к самому матчу, стоит сказать несколько слов о сборной Канады. "Кленовые листья" активно развиваются в течение последнего десятилетия и сейчас занимают самое высокое для себя за всю историю место в рейтинге ассоциаций футбольных сборных (30 место). Европейские клубы являются активными потребителями услуг канадских игроков, и о таких личностях, как Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид, не надо много рассказывать.

Состав на игру принес первые удивления, потому что одиннадцатка Сергея Станиславовича не выглядела экспериментальной, а скорее как обычный состав сборной. Кроме появления Валерия Бондаря в центре защиты, который передвинул Николая Матвиенко слева, "новинок" и неожиданностей не было заметно.

Кстати, появление на позиции крайнего левого Матвиенко вызывает первый вопрос: зачем вызывать двух номинальных левых защитников и не поставить ни одного в стартовый состав? Александр Мартынюк – только что завоевавший серебро чемпионата Украины игрок "Александрии", игрок молодежной сборной давно "стучал" в дверь национальной команды. А также Богдан Михайличенко, более опытный и универсальный по профайлу игрок. Сергей Ребров настаивал на экспериментах, но их в конце концов нет, поэтому и досаднее демонстрировать такой футбол почти основным составом.

Второй вопрос – почему вызвали одного центрального нападающего? Если заранее было известно, что Артем Довбик не сможет сыграть, потому что восстанавливается после повреждения, а Владислав Ванат нужен молодежной сборной, не логично ли пригласить дебютанта на эту позицию? Почему не дать шанс игроку продемонстрировать свои навыки на столь интересном и несколько необычном для Украины турнире?

Вызов Александра Филиппова или молодого Игоря Краснопира однозначно пошёл бы на пользу как сборной, так и самому игроку, но нет, мы приехали в Северную Америку с одним Романом Яремчуком, который бы точно не смог провести два матча от свистка до свистка. И это было очевидно, учитывая возраст, перелёт и трудный сезон, в котором его "Олимпиакос" боролся за чемпионство. Безусловно, Филиппов тоже не молод, а даже старше на три года за Яремчука, но согласитесь, два опытных игрока было бы явно лучше, чем один.

По игре: наша команда начала по схеме с тремя центральными защитниками: Матвиенко-Бондарь-Забарный (слева направо). Правый защитник Александр Тимчик пошёл играть полузащитника в одну линию с Шапаренко, который размещался в этом матче правее, Зинченко и Судаковым.

С первых минут мы пытались контролировать мяч и владеть ситуацией, но время показывает, что если речь идёт особенно о первом тайме, мы не вправе чем-то или кем-то владеть, потому что в этот отрезок времени обычно владеют нами. Конечно, были довольно интересные открывания атакующих полузащитников: один раз Шапаренко, когда на мяче был Илья Забарный, но защитник решил не отдавать длинную передачу, и Зинченко, и снова "кожаный" под ногой нашего центрбека. И на этот раз надо отдать должное, прекрасное взаимодействие привело к забеганию из глубины, которое делало невозможным положение вне игры, видение Забарного, что есть свободное пространство позади, и быстрый заброс за спину линии защиты канадцев. Однако Александр не реализовал момент, попытавшись выполнить эффектное, но неэффективное перекидывание голкипера – не получилось.

Очень болезненно было наблюдать за попытками наших сборников высоко прессинговать канадцев во время их билд-апа. Наши атакующие игроки будто намеренно образовывали “коридоры” для передач и наоборот создавали хозяевам разные варианты для дальнейшего розыгрыша. Разрывы между линиями создавали пространство и, соответственно, время. Канада не чувствовала себя зажато, хотя именно это ощущение мы стремились для них создать.

Не знаю, стоит ли что-либо говорить о забитых мячах, в которых 90% заслуги Тейджона Бьюкенена. 26-летний канадец делал непристойные вещи с нашими игроками на левом фланге Украины. Там были и прокидывание мяча между ног, и обычный обыгрыш на скорости, обыгрыши с места и т.д. Имеющиеся факторы привели к счету 3:0 на исходе первого тайма – сюжет немецкого фильма с канадскими исполнителями.

На второй тайм команды вышли с переменами. Как вы думаете, у кого произошли изменения? Правильно, в сборной Канады, мы остались без "свежей крови", которая в такой момент была крайне важна.

Невозможно исследовать и анализировать прессинг, в котором владение мяча существует ради владения мяча (особенно, когда проигрываешь 3:0 и нужно отыгрываться). Такая знакомая проблема футбола Реброва, похоже, становится "фишкой" нашей национальной команды. Сборная не умеет играть по первому номеру в контексте создания опасности. Да, конечно, парни умеют держать мяч и перепасовываться, но нагнетание у чужих ворот заканчивается… нагнетанием.

Провалы между зонами, банальные ошибки, и даже Забарный, которому обычно это не свойственно, в этом матче несколько раз "обрезал" партнёров и выбирал довольно странную позицию на поле – все это о втором тайме и обо всем матче Канада – Украина.

Два забитых мяча в конце, после серии замен, учитывая голкипера, который уже при счете 4:0 действительно был "необходим", лишь немного подняли настроение и дали надежду и ожидание на матч против Новой Зеландии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подытоживая, мы до сих пор в поисках своей игры, главное, чтобы такие моменты не были "нашей игрой", потому что сомнения возникают. Надеемся на обещанные выводы и улучшение игры главной команды нашей страны. Мы продолжим болеть, надеяться и ждать…