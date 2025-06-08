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Михайленко стал 12-м дебютантом сборной за 2 года работы Реброва

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Михайленко стал 12-м дебютантом сборной за 2 года работы Реброва

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Полузащитник столичного "Динамо" Николай Михайленко вышел на поле в спарринге против Канады на 66-й минуте. Он заменил Романа Яремчука.

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24-летний футболист дебютировал в национальной команде. Ранее игрок выступал в составе молодежных сборных U-21 и U-23, а также провел 3 встречи на Олимпиаде 2024. Николай стал 12-м дебютантом сборной за 2 года работы Сергея Реброва.

В 2023-м впервые в составе "желто-синих" появились Владислав Ванат и Егор Назарина. В 2024 году список новичков пополнили Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч. В марте дебютировал Егор Ярмолюк.

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Николай Михайленко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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