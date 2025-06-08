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Зинченко догнал экс-форвардов Днепра в списке бомбардиров национальной команды

Национальная сборная Украины

Небольшой позитив для футболиста

Зинченко догнал экс-форвардов Днепра в списке бомбардиров национальной команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко реализовал пенальти в конце спарринга с Канадой. Этот гол стал для него 11-м в составе "сине-желтых". Столько же раз в сборной отмечались Артем Довбик и Евгений Селезнев.

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Теперь экс-игрок "Манчестер Сити" делит с бывшими нападающими "Днепра" 9-е место в рейтинге бомбардиров Украины. Впереди Сергей Назаренко (12), Виктор Цыганков и Олег Гусев (по 13 мячей).

Александр дебютировал в главной команде в квалификации Евро-2016. В его активе 72 встречи.

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Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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