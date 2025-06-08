"Уровень игроков сборной Украины искусственно завышен. И виноваты в этом все". Эксперт поделился мыслями о провале в матче с Канадой

Футбольный эксперт Олег Федорчук проанализировал проигранный матч сборной Украины. Напомним, сине-желтые уступили Канаде (2:4) в рамках товарищеского турнира.

– Олег Викторович, лично у меня вчера ночью сложилось такое впечатление, что играли не национальные футбольные сборные Канады и Украины, а хоккейные. Если бы сине-желтая ледовая дружина так проиграла "кленовым листьям", ни одного плохого слова в их сторону не сказал бы, но это был соккер, как называют европейский футбол в Северной Америке. Согласны ли вы с моим мнением, что это было действительно позорное поражение?

– Да это же не первый раз, когда сборная Украины так проигрывает матчи... Создалось такое впечатление, что Ребров до сих пор не понимает, каков реальный потенциал своей команды в целом и игроков, которых он приглашает в сборную. Он же не первый день тренирует главную команду нашей страны, а я и по сей день не вижу, чтобы Ребров уже привил сборной какой-то стиль, манеру игры... Какой-то растерянный тренерский штаб в целом. В матче против Канады Украина выглядела совершенно беспомощной.

– В чем заключается главная причина фиаско в Торонто: в акклиматизации, все же был трансатлантический перелет, или в клубном межсезонье, когда все игроки сейчас мыслями на морях?

– По-моему, участие Украины в Canadian Shield вообще выглядит абсурдным. Если бы Ребров сам не был в свое время игроком высокого уровня, то я бы понял его решение в начале июня собрать национальную сборную и согласиться на участие в турнире за океаном, а так...

Ребров прекрасно должен понимать, о чем думают игроки, когда они уже две недели находятся в отпуске. У них в головах уже следующий сезон, сборы, а тут их выдергивают посреди отпуска и говорят – надо здесь съездить на товарищеский турнир, ребята.

– Но турнир есть, он давно в календаре. Что можно было сделать не так?

– Если уж и решили летом играть на таком турнире, то Реброву нужно было прежде всего смотреть на ближайший резерв сборной, вызвать в лагерь потенциальных новичков. Разве тренер не знает потенциала Трубина, Матвиенко, Бондаря или Шапаренко? Над ними вчера канадцы просто издевались. И добавит ли это ребятам мотивации? Не думаю.

У меня вообще, да и не только у меня, но и у многих авторитетных людей из футбольного сообщества, есть немало вопросов к Реброву, если говорить о составе сборной на Canadian Shield.

Если Ребров и дальше хотел поэкспериментировать, то зачем это делать с опытными и проверенными игроками калибра ранее названных мной? Пусть бы на кошках делал эксперименты.

– Вчерашнюю игру Украина проиграла, я так думаю, после получаса, когда сине-желтые уже "горели" 0:3. Не верил я в камбэк, а вы?

– Меня "убило" другое. Почти в каждом микромоменте игроки сборной Канады были сильнее и физически, чем наши ребята, и в техническом плане. И это нация, где мальчиков в детстве отдают на футбол только в том случае, если на хоккейную секцию их не взяли, забраковали, потому что физических задатков мало.

Уровень игроков сборной Украины искусственно завышен. И виноваты в этом все: от вас – представителей СМИ – до тренеров и экспертов, потому что нам так хочется. Мы хотим верить, что у нас мощная сборная и игроки мирового уровня. Это наша, украинская ментальность такая, надеяться на лучшее, ожидать большего.

Верил ли я в камбэк? Если бы это был бокс, то на 31-й минуте уже стоило выбрасывать полотенце на ринг. Ничего вчера у Украины не получалось, такой беспомощной сборной я очень давно не видел...

– После игры в Торонто Ребров сказал следующее, цитирую: "Игроки не были полностью сосредоточены из-за товарищеского статуса матча". Конец цитаты. Это как вообще? Сказал бы так, например, Лобановский?

– Если Ребров так сказал, то он, видимо, был деморализован и не понимал, что говорит. Ребров искал оправдания, а это – неправильно. Нужно говорить правду – в сборную приехали "разобранные" игроки. Вот и все. Ну не готовы они были! Как они должны были быть сконцентрированы на результате?

Психологическая подготовка напрямую зависит от функциональной подготовки. Физически, повторюсь, украинцы не готовы, потому что межсезонье.

– Будущее Реброва в сборной после последних результатов у вас не вызывает вопросов?

– Пусть Ребров вспомнит, как он работал с клубами, а это у него получалось очень хорошо. Не думаю, что он не настраивал своих игроков даже на матчи в рамках учебно-тренировочных сборов. Не бывает неважных поединков. Особенно для национальной сборной.

Матчи за национальную команду кроме престижа и чести это же еще и едва ли не главный фактор капитализации для игроков, их цен на трансферном рынке, реальных. Игры за сборную добавляют пять-десять, а может и двадцать процентов к стоимости игрока. Если бы Судаков регулярно не играл за сборную Украины, он бы стоил не более пяти миллионов евро.

Если же Ребров не видит горизонта, не видит цели, к которой стоит стремиться, то говорить он может все, что ему вздумается, но это уже не тренер на перспективу.

Любой хороший тренер должен находить мотивацию для своих подопечных. Финансово мотивировать опытных игроков сборной Украины трудно, они все не бедные люди. Тогда нужно подходить с другой стороны – создать конкуренцию, вызвать молодежь или непроверенных бойцов. Сделать так, чтобы ветераны боялись потерять свое место в составе. Инструментов, на самом деле, немало.